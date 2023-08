Reinigungs- und Wartungsarbeiten in der Schwimmhalle Johannesplatz, Erik Münzer, Fachangestellter für Bäderbetriebe mit dem Hochdruckreiniger.

In beiden Erfurter Schwimmhallen sind die Becken wieder gefüllt

Erfurt. Gereinigt und gewartet wurden die beiden Erfurter Schwimmhallen, die bald wieder für Besucher öffnen können. Es gab einiges zu tun.

Nach mehrwöchigen Arbeiten sind die beiden Erfurter Schwimmhallen nun wieder bereit für den Start. Die technischen Anlagen wurden kontrolliert, verschlissene Teile erneuert. Fachfirmen haben ihre Wartungsarbeiten vorgenommen.

In der Schwimmhalle Johannesplatz wurden die Duschen komplett erneuert. Bis zu deren vollständiger Inbetriebnahme gibt es im Ablauf noch kleine Einschränkungen für unsere Besucher.

In der Erfurter Roland-Matthes-Schwimmhalle wurde die jährliche Betriebspause ebenfalls genutzt, um alles wieder für den Hallenbetrieb vorzubereiten. Die Arbeiten gingen von Fliesenreparaturen in den Schwimmbecken bis zur Prüfung der Feuerlöscher.

Mit dem Nasssauger durchs Becken

In wenigen Tagen – ab 21. August – öffnen die Schwimmhalle Johannesplatz und die Roland Matthes Schwimmhalle wieder ihre Türen für die Badegäste. Zuvor wurde in beiden Badeeinrichtungen geputzt. Die entleerten Becken, die Umläufe und die Fliesen in den Hallenbereichen mit Nasssaugern gereinigt und die Becken wieder befüllt.

Gleichzeitig starten wieder zahlreiche Aquafitnesskurse für Flach- oder Tiefwasser. Außerdem wird wieder Schwangerenschwimmen angeboten. Kathrin Knabe-Lange, Betriebsleiterin der Bäder nennt die Vorteile der Aquakurse: „Bewegung im Wasser ist für jedes Alter und jeden Fitnesszustand geeignet. Wer nach längerer Pause wieder mit dem Sport beginnen oder erstmals etwas für seine Fitness tun möchte, findet dabei ebenfalls ideale Voraussetzungen. Wir bieten Gesundheits- und Präventionskurse. Die Präventionskurse sind zertifiziert und werden von den meisten Krankenkassen bezuschusst.“

Alle Kurse und Termine sind im Onlinebuchungsportal unter shop.baederportal-erfurt.dezu finden.