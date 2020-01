In den Fußstapfen des Vaters: Jan-Lucas Bärwolf glänzt bei Hallenmasters

Plötzlich war die Chance da. Er, allein vor Jenas Torhüter Lukas Sedlak. Trocken legte Jan-Lucas Bärwolf den Ball am Schlussmann vorbei - 2:0. Nach fünf Minuten ist der FC Rot-Weiß auf dem besten Weg, das Spiel der Spiele des 26. Thüringer Hallenfußball Masters für sich zu entscheiden. Am Ende stand es 4:0 gegen den Erzrivalen Carl Zeiss Jena. Die Halle bebte für einen Moment. Angesichts der folgenden kalten Dusche durch die Meuselwitzer Schlussgala zum Turniersieg war der Erfolg dennoch nur ein Muster ohne Wert.

Pascal Böhm vom FSV wurde als bester Keeper geehrt. Foto: Frank Steinhorst

Vater Daniel Bärwolf ist nicht in der Rietsporthalle gewesen. In dem Moment dieses 17. Spiels am Samstagnachmittag war er dennoch stolz auf den 18-jährigen Sprössling, wie er im Prestigeduell die Weichen auf Sieg stellte. Abgezockt und cool wie der Vater einst selbst. Der frühere Erfurter Stürmer wechselte freilich auch für ein Jahr an die Saale. „Das Herz aber schlägt für Rot-Weiß“, sagt der Junior. Und er kann es genauso für sich sagen.

FC Rot-Weiß ist zu leichtsinnig gewesen

Seit zwölf Jahren spielt Jan-Lucas Bärwolf für den Club vom Steigerwald. Dass der 18-Jährige in der Regionalliga-Saison beim 4:0 mit der U 19 schon gegen das Team von der Saale getroffen hatte, versüßte den Nachmittag zusätzlich. Und es besserte nicht nur die Bilanz des jungen Mittelfeldspielers auf, sondern auch die vom neuen Cheftrainer Robin Krüger. „Mannschaftsübergreifend das fünfte Spiel und der fünfte Sieg gegen Jena. Ich kann mich nicht beklagen“, sagte der zuvor die U 19 trainiere 30-Jährige, gleichwohl der Nachmittag einen Haken hatte. So süß der Sieg gegen den Drittligisten schmeckte. Am Ende jubelte eine andere Mannschaft: Meuselwitz.

Eric Stelzer (am Ball) und Fahner-Höhe schlugen Waltershausen mit Julian Fröhlich (l.) 1:0. Foto: Frank Steinhorst

„Vielleicht sind wir im Kopf schon durch gewesen“, meinte Bärwolf uni sono mit Daniel Rechberger, der noch hinzufügte: „Wir sind zu leichtsinnig gewesen.“ Der zum „Spieler des Turniers“ gewählte 24-Jährige ärgerte sich ziemlich, dass seine Rot-Weißen ausgerechnet im letzten Spiel durch ein 3:4 den Gesamtsieg aus der Hand gaben. Zuvor hatten sie nur einmal remis gesielt - gegen den späteren Vierten Fahner Höhe. „Dasselbe wie im letzten Jahr“, knurrte Pierre Becken. Wie im Januar 2019 entschieden die Meuselwitzer das letzte 10-Minuten-Duell des traditionellen Hallenmasters für sich. Mit dem Unterschied, dass sie diesmal nicht dem FC Carl Zeiss zum Turniersieg verhalfen, sondern sich selbst zum zweiten Mal nach 2011 an die Spitze schossen.

Mit Fabian Stenzel stach die Erfurter ausgerechnet ein früherer Rot-Weißer tief ins Herz. Der Spieler des Turniers von 2019 hatte Rot-Weiß-Keeper Julian Knoll mit schön verzögertem Abschluss zum 1:0 bereits alt aussehen lassen (5.), um mit dem 4:2 eine Minute vor Schluss noch das i-Tüpfelchen auf die Meuselwitzer Gala zu setzen. Der Neunmeter zum 3:4 von Sinisar Veselinovic, nachdem Paul Sahanek den Anschluss zuvor mit der Hand verhindert hatte, bedeutete Makulatur.

Der Turniersieg ging an Meuselwitz mit Torwart Chris Kroner, der den Ball vor Erfurts Pierre Becken abwehrt. Foto: Frank Steinhorst

Hätte nicht Gisperslebens Patric Schenke per Heber gegen Waltershausen ein noch schöneres Tor erzielt, das 4:2 Stenzels hätte durch die Entstehung dazu taugen können. Langer Pass von Torwart Chris Kroner, Luca Bürger legt mit Übersicht in die freie Mitte ab, Stenzel ohne Mühe, drin. So schnell, so einfach kann Hallenfußball sein.

Über Treffer brauchten sich die knapp 1200 Zuschauer nicht zu beklagen. Und auch nicht über spannende Duelle, in denen es die „Kleinen“ (Gispersleben, Steinach, Waltershausen) den Großen zuweilen schwer machten. Den Höhepunkt lieferten die drittplatzierten Jenaer und die gefällig spielenden Meuselwitzer mit dem 4:4-Spektakel. „Ich mag ja solche Spiele“, meinte ZFC-Trainer Heiko Weber. „Wir haben gern hier gespielt. Das hat man uns angesehen“, sagte er. Mit seiner Mannschaft nimmt er bis zum kommenden Wochenende an fünf Turnieren teil. In Markranstädt verpasste Mesuelwitz am Sonntag den Turniersieg durch ein 1:5 im Finale gegen den Halleschen FC. Rot-Weiß schied im Viertelfinale gegen Lok Leipzig aus (0:2).

Drittligist Jena, der in Zwickau zeitgleich ein Turnier bestritt und dort Vierter wurde, trainierte da bereits wieder, um sich für den Kampf um den Klassenerhalt zu rüsten. „Man will immer gewinnen. Aber wir haben uns gut aus der Affäre gezogen“, sagte Trainer Rico Schmitt und lobte die vier aus der U 21, die ihre Sache „sehr ordentlich machten“. Knackpunkt seien die Unentschieden gegen Waltershausen und Meuselwitz gewesen, meinte er und war froh, dass es insgesamt „wohltuend fair“ gewesen ist. Robin Krüger schüttelte den vergebenen Turniersieg schnell aus den Kleidern. Hallenturniere hätten nicht oberste Priorität, weshalb ein paar Junioren dabei waren. „So wie wir aufgestellt waren, haben wir ein super Turnier gespielt“, fand Krüger. Das Lob durfte Jan-Lucas Bärwolf auf sich beziehen.