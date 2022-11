In der Erfurter Michaeliskirche erklingt ein Tonfeuerwerk an der Compenius-Orgel

Erfurt. Ein Tonfeuerwerk, bei dem die Funken sprühen, wird für das Konzert in der Michaeliskirche versprochen. Organist ist Andreas Schmidt.

Das Ortskuratorium Erfurt der Deutschen Stiftung Denkmalschutz lädt ein zu einem Orgel-Konzert mit Werken von Georg Friedrich Händel, Johann Sebastian Bach, Johann Gottfried Walther und weiteren Künstlern ein. An der Compenius-Orgel der Michaeliskirche spielt der Musiker und Komponist Andreas Schmidt aus Hannover. Das Konzert findet am Samstag, 19. November, um 18 Uhr in der Michaeliskirche, Michaelisstraße 11, statt.

Wenn Andreas Schmidt zum Konzert die Compenius-Orgel spielt, dann sprühen die Funken und ein brillantes Tonfeuerwerk steigt zum Himmel auf, heißt es in der Ankündigung. Die Ouverture aus der Feuerwerksmusik von Händel steht dafür sinnbildlich am Beginn des Abends. Carl Philipp Emanuel Bach, der Sohn des großen Vaters, steuert ein kurzes, aberwitzig virtuoses Stück zum Abend bei. Und Johann Gottfried Walther ist mit einem Choralvorspiel vertreten. Walther hat als junger Mann in dieser Kirche und an dieser Orgel des Orgelbauers Compenius seinen ersten Orgelunterricht erhalten.

Emotionen mit der Mutter aller Toccaten

Giazotto, Daquin, Lang, Gorup und Stanley sorgen für weitere Emotionen, bevor schließlich gewissermaßen als Abschluss die Mutter aller Toccaten erklingt: die fulminante Toccata und Fuge d-moll von Johann Sebastian Bach. Andreas Schmidt fasziniert nicht nur an der Orgel, sondern moderiert ebenso den Konzertabend und enthüllt dabei auch, warum ein Stück von Albinoni doch kein Albinoni ist. Der Eintritt ist kostenlos, eine Anmeldung unter der Tel.: 0177/ 811 14 04 ist erbeten, ebenso eine Spende für die Arbeit der Deutschen Stiftung Denkmalschutz.