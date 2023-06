In diesem Erfurter Ortsteil soll ein Spiegel es erst gar nicht zu Unfällen kommen lassen

Niedernissa. Muss denn erst ein schwerer Unfall passieren? Das fragen sich die Einwohner von Niedernissa. Ein Verkehrsspiegel verspräche ihnen mehr Sicherheit.

Es soll gar nicht erst etwas passieren, wo in Niedernissa der Urbicher Weg auf die Straße Zum kleinen Haarberg trifft. Mehr als 150 Unterschriften für die Anbringung eines Verkehrsspiegels, der für Autofahrer die Sicht verbessern soll, wurden in dem kleinen Ortsteil jüngst zum Piratenfest gesammelt. Weitere sollen folgen, um die lang schon bestehende Forderung zu unterstützen.

Die angrenzende Hecke, auch wenn sie stets ordentlich geschnitten sei, mache die Straße schwer einsehbar, sagt Ortsteilbürgermeisterin Christine Schaubs. Wer gute Sicht haben will, der stehe schon halb mit dem Auto auf der Straße. Einige „Beinahe-Unfälle“ habe es hier schon gegeben, sagt sie. Statistisch seien die natürlich nicht erfasst, was aber nichts daran ändere, dass hier etwas geschehen müsse. Wer mit seiner Unterschrift die Forderung nach einem Spiegel unterstützen möchte, der hat zur Sitzung des Ortsteilrates am Donnerstag, 22. Juni, ab 18 Uhr erneut Gelegenheit dazu. Oder auch beim Dorffest, das am Samstag, 24. Juni, ab 15 Uhr im Ortsteil gefeiert wird.

Der Wunsch nach besseren Sichtverhältnissen ist bereits in Form einer Anfrage im Rathaus gelandet – und stieß dort auf Ablehnung. Die Begründung: Die Situation in Niedernissa sei mit vielen anderen Kreuzungen und Einmündungen im Stadtgebiet vergleichbar. Die Stadtverwaltung habe die Sichtverhältnisse an der fraglichen Einmündung seit 2019 bereits mehrfach geprüft. Bei den zulässigen 50 Stundenkilometern müsse eine Sichtweite von 70 Metern gewährleistet sein. Bei der fraglichen Einmündung reiche die Sicht knapp über 100 Meter. „Ein Verkehrsspiegel ist objektiv nicht erforderlich.“ Für Christine Schaubs ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.