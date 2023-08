In Erfurt auf der Suche nach der Ersatzdroge

Den Tag mit einem richtige Kick zu beginnen, sollte nicht nur für den Urlaub gelten. Aber in Erfurt ist einfach nicht alles erfrischende zu haben.

Der Urlaub ist auch stets eine Zeit des Entsagens. Zumindest wenn das Ziel nicht vor der Haustür liegt. Das geht bei den lukullischen Gewohnheiten los. Ab Kilometer 500 kann es schon passieren, dass es keine Brote mehr gibt, die einen Hauch Farbe besitzen. Um gar nicht von der Anmutung des legendären Graubrotes zu schwärmen.

Bratwurst? Sie wandelt sich in Derivate von Brühlingen oder mit Chili durchsetzten Produkten. Auch landschaftlich muss so eine Fahrt verkraftet werden. Liebt der Thüringer doch seine lieblichen Wälder ringsum und ein bisschen sogar das notorische Grummeln der Bewohner.

Aber ich will nicht klagen. All diese Herausforderungen habe ich gut gemeistert. Um – nun wieder zu Hause – festzustellen, dass hier was fehlt. Die Gegend, in der ich urlaubte, ist geprägt von kristallklaren Seen, Flüsschen und Bächen. Nach wenigen Tagen war ich süchtig danach, nach dem Aufstehen als erstes in das eiskalte Nass zu platschen.

Nun bin ich auf der Suche nach einer Ersatzdroge. Eine kalte Dusche? Das kann wohl die Antwort nicht sein.