In Erfurt mit Wasserwaage attackiert - Baumaterial gestohlen

Das sind die aktuellen Polizeimeldungen aus Erfurt

Das Wochenende nutzten Diebe um auf einer Baustelle am Juri-Gagarin-Ring zuzuschlagen. Sie verschafften sich widerrechtlich Zutritt zu dem Rohbau und stahlen Elektrobaumaterial wie Verteilerkästen, Schalter, Beleuchtung und Schaltkreise. Der Wert der Beute liegt bei über 20.000 Euro.

Zwei Betrunkene hatten am Montagabend in der Hans-Sailer-Straße eine handgreifliche Auseinandersetzung. Nachdem die Situation eskalierte, zückte ein 54-Jähriger eine Wasserwaage und ging auf seinen Kontrahenten los. Der 57-Jährige konnte den Schlag abwenden, wurde aber an der Hand getroffen und leicht verletzt. Er schlug daraufhin mit der Faust auf den Jüngeren ein. Dieser ging zu Boden und wurde getreten. Bei den durchgeführten Alkoholtests erreichten die beiden Werte um die 1,4 Promille.

