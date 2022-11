Mit Richard Strauss´ "Elektra" ist das Theater Erfurt in die neue Spielzeit gestartet. Regisseur Giancarlo Del Monaco widmet sich dem jahrtausendealten Mythos um die Tochter eines Ermordeten und ihre von Tätern und Opfern gleichermaßen bevölkerte Familie.

In Erfurt Oper und Tanzparty als Tipps für das Wochenende

Erfurt. Die Reihe Konzerte in der Messe Erfurt ist nun durch. Am Wochenende müssen Kulturfreunde dennoch nicht zu Hause sitzen.

Klassische Musik und eine Vernissage für Kunstfreunde gehören zum kulturellen Angebot für das anstehende Wochenende

Bach und Händel beim Orgel-Feuerwerk

Ein Orgelfeuerwerk mit Andreas Schmidt ist am Samstag in der Michaeliskirche zu erleben. Es erklingen ab 18 Uhr Werke von Händel, Johann Sebastian Bach, Carl Philipp Emanuel Bach und anderen. Der Eintritt ist frei. Die Evangelische Stadtmission freut sich über Spenden.

Dramatische Oper im Großen Haus des Theaters

Die Oper „Elektra“ von Richard Strauss ist auch am Samstag im Großes Haus des Theaters zu erleben. Mit überwältigender Expressivität und Klangwucht entführt Strauss’ Musik in eine von Mord, Vergeltung und Blutrache geprägte Welt. Beginn ist um 19 Uhr.

Tanzparty mit buntem Musikmix im Presseklub

Die Classixx-Samstagsparty steigt auch dieses Wochenende im Presseklub am Karl-Marx-Platz. Die Feierlustigen erwartet ein Abend mit Musik der 80er, 90er, Pop und aus dem aktuellen Charts. Durch die Empore ist es möglich ohne räumliche Trennung, sich den geeigneten Platz zum relaxen oder tanzen zu suchen. Start ist nach Belieben.

Malerei und Zeichnungen von Clemens Gröszer

„Clemens Gröszer. Magie der Wirklichkeit“ heißt die Ausstellung, die am Samstag, 16 Uhr, im Foyer des Angermuseum eröffnet wird. Vom 20. November bis zum 5. März 2023 präsentiert das Museum Malerei und Zeichnungen des Künstlers. Clemens Gröszer (*1951; †2014) lebte und arbeitete in Berlin, studierte von 1972 bis 1976 an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee.