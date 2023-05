In Erfurt wird wieder der weiße Wal gejagt

Erfurt. Die Geschichte von der rücksichtslosen Jagd auf Moby Dick ist Thema in der Schotte. Es gibt noch Karten für die beiden Vorstellungen.

„Ich, Moby Dick“ heißt es am Freitag, 19. Mai, und am Samstag, 20. Mai, jeweils um 20 Uhr in der Schotte. Gezeigt wird das Stück von Herman Melville nach Ulrich Hub in der Regie von Katrin Heinke. Karten und weitere Infos unter 0361/6431722 und www.dieschotte.de.

Seitdem Kapitän Ahab bei der Jagd auf einen weißen Wal sein Bein verlor, sinnt er auf Rache. Wie besessen verfolgt er Moby Dick, rücksichtslos treibt er seine Mannschaft an und überlässt in Not geratene Schiffe dem Meer. Bald schon hängt die Crew in den Seilen – da sieht sie sich plötzlich dem sagenumwobenen Wal gegenüber… Eine Abenteuergeschichte die den Walfang, die damit verbundene Profitgier aber auch die Sucht nach Rache kritisch hinterfragt.