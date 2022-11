In Erfurter Thomaskirche erklingt „Ein deutsches Requiem“ von Brahms

Erfurt. „Ein deutsches Requiem“ von Brahms wird am Samstag in der Erfurter Thomaskirche aufgeführt. Eine seltene Chance, das Werk live zu hören.

Kritiker und Zeitgenossen waren begeistert, als das „Deutsche Requiem“ von Johannes Brahms vor gut 150 Jahren das erste Mal aufgeführt wurde. Sie lobten das Werk des jungen Komponisten für seine Text-Auswahl und seine musikalische Dichte. Am Samstag erklingt das „Requiem“ in der Erfurter Thomaskirche. Unter der Leitung von Dietrich Ehrenwerth musizieren die Sopranistin Eleonore Marguerre, der Bariton Simon Stricker, die Augustiner-Kantorei und das Andreas-Kammerorchester.

Als „Requiem“ wird eine Messe in der katholischen Kirche zum Gedenken an die Toten bezeichnet. Brahms verstand sein Requiem aber in einem umfassenderen Sinn als musikalisches Werk, in dem der Trost für die Hinterbliebenen im Zentrum steht.

Karten für 15 Euro (ermäßigt 10 Euro) gibt es im Vorverkauf im Evangelischen Augustinerkloster, im Kirchenladen am Dom, im Musikalienzentrum Bauer & Hieber und bei der Erfurter Tourismus GmbH.