Hilfe für Bedürftige In Erfurts Stadtmission startet Restaurant des Herzens in die 31. Saison

Erfurt An Spenden fehlt es nicht, aber an Ehrenamtlern, die auch ein nettes Wort für ihre Gäste übrighaben.

Etwas zögernd kommen Punkt 13 Uhr die ersten Gäste, die zum Teil schon eine Stunde vor dem Haus Allerheiligenstraße 9 gewartet haben, in den Saal in der ersten Etage der Evangelischen Stadtmission. Das erste Mahl im Restaurant des Herzens - traditionell Thüringer Rostbratwurst mit Kartoffeln und Sauerkraut - lockt am Mittwochmittag etwa 60 Gäste an. Möglich, das viele noch zögern, ihr Essen, für das sie lediglich einen Euro zahlen müssen, wieder direkt vor Ort einzunehmen, nachdem drei Jahre lang nur ein Abholservice angeboten werden konnte. 2020 und 2021 legte Corona dem gemeinschaftlichen Einnehmen des Essens Fesseln an, im Vorjahr wurden die Speisen aus baulichen Gründen nur zum Mitnehmen angeboten. In den Jahren davor kamen täglich 100 bis 150 Gäste.

Große Dankbarkeit bei den Gästen

Petra Hegt, die Geschäftsführerin der Stadtmission, hat das Restaurant seit 19 Jahren begleitet. Sie lässt es sich nicht nehmen, die ersten Gäste persönlich herzlich zu begrüßen. Sie hat in all den Jahren einen Wandel der Besucherschaft beobachtet. Anfangs seien mehr Familien mit Kindern gekommen, dann verschwanden, als der Arbeitsmarkt nach Beschäftigten gierte, die mittelalte Generation, die sich ihre Brötchen jetzt selber verdienen konnte, statt Arbeitslosengeld zu beziehen. Kurz vor Corona hätten wieder mehr Obdachlose den Weg ins Restaurant des Herzens gefunden. Und mit dem Überfall der Russen auf die Ukraine kamen mit einem Mal viele junge ukrainische Frauen mit Kindern unter den Gästen. Alle hätten eines gemeinsam gehabt, sagt die 62-Jährige. Eine große Dankbarkeit.

Spenden sprudeln, aber es fehlt an Ehrenamtlern

Dankbar ist auch die Stadtmissionschefin. Die Spenden sprudeln auch in diesem Jahr wieder und die letzten beiden Wochen hätten dem Herz-Restaurant auch schon jede Menge Geld- und Sachspenden beschert. Sorgen hat Petra Hegt trotzdem. Denn was nützt die beste Ausstattung mit Lebensmitteln, wenn es an Personal fehlt, um die schmackhaften Speisen, die die beiden Köche nun bis zum letzten Freitag im Januar zubereiten, den Gästen aufzutischen. Insgesamt hat all die Jahre ein Stamm von 30 Ehrenamtlern - Ruheständler, Berufstätige, die extra Urlaub nehmen - aufgetragen, das Geschirr wieder abgeräumt, die Tische abgewischt, den Euro abkassiert. Und - ganz besonders wichtig, sich die Zeit für ein nettes Gespräch nimmt. Menschlichkeit und Wärme seien schließlich Aushängeschilder des Restaurants des Herzens. Nun hat sich aber aus Altersgründen der Mitarbeiterstamm nahezu halbiert. Eigentlich sind jeweils acht Leute zu Gange, aktuell müssen vier die Runden zwischen den vier langen Tischreihen doppelt laufen. Fünf Tage die Woche. Wer helfen möchte, sei jederzeit willkommen, und wenn es nur um einen Tag gehen würde. Viel Geld, aber keine Leute nutze im Endeffekt nichts, so Hegt.

Heiligabend bleiben Türen geschlossen

Erstmals werden in diesem Jahr die Türen an Heiligabend, einem Sonntag, geschlossen bleiben. Dafür wird das Festessen bereits am Freitag, den 22. Dezember gereicht. Natürlich wird es da wie gewohnt die beliebte Entenkeule mit Klößen und Rotkraut geben. Umrahmt von einem kulturellen Programm, Überraschungen für die Kinder. Die Kleinsten dürfen sich auch wieder auf Plüschfiguren freuen. Und eine spezielle Kinderweihnachtsfeier am 21. Dezember. Wie alljährlich veranstalten die TecArt Black Dragons bei ihrem ersten Eishockey-Heimspiel im Dezember das Teddy Toss-Spiel. Beim ersten Tor der Erfurter wirft das Publikum hunderte Kuscheltiere aufs Eis. Die bekommt das Restaurant des Herzens dann als Spende überreicht.

Rund 100.000 Euro werden für die achtwöchige Saison benötigt

Rund 100.000 Euro werden benötigt, um acht Wochen lang bedürftige Menschen verköstigen zu können. Etwa 3000 Euro steuert die Stadt Erfurt bei. Aus privaten Einzelspenden habe man auch schon 5000 Euro oder 50, die sich eine Oma von der Rente abgespart hat, erhalten. Die Stadtmission ist bestrebt, den Ein-Euro-Obolus für ihre Gäste trotz Preissteigerungen nicht zu erhöhen. Diese Ankündigung wurde von den ersten Gästen mit Applaus begleitet. Petra hegt ist in diesem Jahr allerdings nicht sicher, wie stark die Mittagstafeln nach dreijähriger Pause frequentiert werden. Am 26. Januar, dem letzten Tag des Restaurants, wo traditionell Sauerbraten kredenzt wird, wird sie mehr wissen.