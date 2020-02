In Fahrstuhl uriniert und Polizei sowie Notarzt angegriffen - Waldbrand verhindert

In Fahrstuhl uriniert und Polizei sowie Notarzt angegriffen

Jeglichen Anstand ließ laut Polizei ein 23-jähriger Erfurter am Samstagabend im Erfurter Stadtteil Wiesenhügel vermissen, als er in den Fahrstuhl eines Mehrfamilienhauses urinierte. Ein 68-jähriger Anwohner, welcher das sah, sprach daraufhin den Mann an, weshalb ein Streit zwischen beiden Männern entbrannte.

Als sich der 68-Jährige abwandte, griff ihn der 23-Jährige an, traktierte ihn mit Schlägen, wodurch dieser verletzt wurde. Ein weiterer Anwohner griff couragiert ein und hielt den Schläger bis zum Eintreffen der Polizei von weiteren Angriffen ab. Da sich dieser jedoch auch nach Eintreffen der Polizei weiter aggressiv zeigte, wurde der Angreifer gefesselt. Auch dann leistete er Widerstand und beleidigte und bedrohte die Polizeibeamten.

Nachdem der 23-Jährige durch medizinisches Personal untersucht worden war und entlassen werden sollte, griff er unvermittelt einen Notarzt an. Der Angreifer wurde erneut gefesselt und zur Beruhigung seiner ungezügelten Aggressionen in Gewahrsam genommen.

Darüber hinaus erwarten den Übermütigen nun Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung, Widerstand, Bedrohung, Beleidigung und eines Angriffs auf Personen, die Vollstreckungsbeamten gleichstehen.

Nach Drogenfund in Haft

Bundespolizisten stellten in der Nacht auf Samstag bei einem 34-Jährigen eine laut Polizei „nicht nur für den Eigenbedarf geeignete Menge Betäubungsmittel“ fest. Der Verdächtige, der bereits umfangreich polizeilich bekannt war, wurde festgenommen und anschließend samt den Drogen der Erfurter Polizei übergeben. Dort erließen die Beamten nach Rücksprachen mit Staatsanwältin und Richterin einen Haftbefehl gegen den Mann erlassen. Der Mann wurde in ein Gefängnis eingeliefert. Eine sich aus dem Vorfall ergebende Wohnungsdurchsuchung bei einer anderen Person brachte laut Polizei zwar keine weiteren Drogen, aber Beweismittel zu anderen Straftaten hervor.

Alle Reifen von VW zerstochen

Im Zeitraum vom Donnerstag, 15 Uhr, bis zum Samstag, 9:30 Uhr, wurden im Gelände der Kleingartenanlage „Am Reißigenberge“ durch unbekannte Täter die vier Reifen eines VW Transporters zerstochen. Es entstand eine Sachschaden von insgesamt 400 EUR. Sachdienliche Hinweise werden bei der Polizeiinspektion Sömmerda unter der Rufnummer: 03634-3360 erbeten.

Jagdkanzel und Eiche angezündet

Am 22. Februar gerieten im Zeitraum von 14 Uhr bis 14:20 Uhr eine Jagdkanzel und eine Eiche im Waldgebiet „Am Streitholz“ in Brand. Durch den raschen Einsatz der Feuerwehr konnte eine weitere Ausbreitung verhindert werden. Der entstandene Sachschaden kann derzeit nicht beziffert werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei von Brandstiftung aus. Sachdienliche Hinweise werden bei der Polizeiinspektion Sömmerda unter der Rufnummer: 03634-3360 erbeten.

Zigarettenautomat versucht aufzusprengen

Unbekannte Täter versuchten im Zeitraum vom 14. zum 17. Februar mit einem Feuerwerkskörper, den Zigarettenautomaten in Wundersleben, Weißenseer Weg, zu öffnen. Der Versuch misslang. Der am Zigarettenautomat entstandene Sachschaden wird jedoch auf ca. 2000 EUR beziffert. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Sachdienliche Hinweise werden bei der Polizei in Sömmerda unter der Rufnummer 03634-3360 erbeten.