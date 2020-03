Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

In Jena randaliert: Polizei schnappt betrunkenen Dieb aus Erfurt

Ein 35-Jähriger aus Erfurt beschäftigte am Dienstag die Polizei in Jena. Der Mann hatte zunächst gegen 17 Uhr im Bereich Sophienstraße gegen parkende Fahrzeuge getreten. Als er wenig später auf dem Eichplatz gestellt wurde, konnten die Polizisten bei der Kontrolle des Randalierers gleich mehrere Straftaten aufklären.

So konnte dem 35-Jährigen ein Diebstahl aus den Mittagsstunden in einem Bekleidungsgeschäft am Markt zugeordnet werden. Dort habe sich der Mann an neuen Kleidungsstücken im Wert von circa 50 Euro bedient, diese angezogen und das Geschäft anschließend verlassen, ohne zu bezahlen. Seine alten Kleidungsstücke ließ er als „Pfand“ zurück, so die Polizei.

Bei der Durchsuchung wurden noch weitere Gegenstände gefunden, die augenscheinlich nicht dem Erfurter gehörten. Dadurch konnte dem Mann ein Einbruchsdelikt in Erfurt-Nord zugeordnet werden, wo er in einen Baucontainer eingebrochen sei.

Der Mann war alkoholisiert und stand zudem noch unter dem Einfluss von Drogen. Er wurde vorübergehend in Gewahrsam genommen.

