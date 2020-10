In schlechten Zeiten in gute investieren: Frühere Erfurter Stadtgoldschmiedin unterstützt KulturQuartier

Noch in diesem Monat wird der große Moment gekommen sein: Dann unterzeichnet die Genossenschaft Kulturquartier den Kreditvertrag mit der Bank. Die Augen von Tely Büchner, Vorstand des KulturQuartier-Vereins, leuchten, während sie das erzählt. „Der Vertrag ist unterschriftsreif.“ Ist der Kredit durch, kann das alte Schauspielhaus von der eigens gegründeten Genossenschaft gekauft werden, anschließend wird der Bauantrag gestellt, der vom Amt genehmigt werden muss.

1000x1000 Euro waren nötig, um Chance auf den Kredit zu bekommen. Aktuell wurden 914.500 Euro Genossenschaftsanteile gezeichnet. Am Montag kam ein weiterer Anteil hinzu. Alexandra Bahlmann entschied sich, Erfurt auf diese besondere Weise verbunden zu bleiben.

Mit Genossenschaftsanteilen Erfurt etwas zurückgeben

Drei Monate im Sommer lebte und wirkte sie hier als Stadtgoldschmiedin. „Diese Stadt ist unglaublich charmant“, sagt sie. „Ich wurde hier sehr nett aufgenommen, die Arbeit in den Künstlerwerkstätten wurde durch die dortigen Künstler bereichert, das machte nahezu euphorisch.“

Mit den Anteilen möchte sie Erfurt etwas zurückgeben. Eine solche Genossenschaft biete eine wunderbare Möglichkeit, positiv zur Stadtentwicklung beizutragen. Für die kreative Szene sei ein solcher Platz goldwert – und wichtig.

In München, wo Alexandra Bahlmann lebt, gebe es längst keinen Platz mehr für Künstler. Sie selbst ist dort auch in einer Genossenschaft, die aus einer alten Textilfabrik Ateliers und Wohnungen geschaffen hat. „Die Städte werden ja nicht lebendiger, wenn nur noch Luxuswohnungen darin entstehen. Es braucht solche Orte wie das KulturQuartier“, sagte sie bei der Unterzeichnung am Montagmittag vor dem alten Schauspielhaus.

1000 Euro bei einer Genossenschaft anzulegen, sei sicher. „Das Geld ist ja nicht weg.“ Für sie sind die Anteile vor allem eine ideelle Verbindung nach Erfurt. „In schlechten Zeiten“ – damit ist die Coronapandemie gemeint – „muss man in gute Zeiten investieren“.