Infotag der Erfurter FH: Virtuell und in letzter Minute

Erfurt. Alle Infos rund ums Studium gibt es für Kurzentschlossene von der FH Erfurt. Und zwar an einem virtuellen Infotag.

Noch keinen Studienplatz für das Wintersemester 2023/24? Die zentrale Studienberatung der Fachhochschule Erfurt bietet am Freitag, 1. September, von 10 bis 15 Uhr für Kurzentschlossene online einen Last-Minute-Infotag an. Die Beratung zu den Studiengängen, alle Informationen rund um das Studium an der FH stehen auf dem Programm.

Und wer über ein Studium nachdenkt, hat darüber hinaus viele Fragen: Wie tickt die Hochschule? Was gibt es Besonderes? Was kann ich studieren und neben dem Studium machen? Wie lässt es sich in Erfurt leben? Neben Vorträgen lernen die Interessierten auch Studierende kennen, erhalten Tipps aus erster Hand. Ein Chat mit der Zentralen Studienberatung rundet den Infotag ab.

www.fh-erfurt.de/last-minute-infotag