Innenstadt unmöglich, oder: Weihnachten in Erfurt

Ohrstöpsel raus, Augen geradeaus und schön aufpassen! Wenn in Erfurt der Weihnachtsmarkt ansteht, bedeutet das erstmal blockierte Wege.

Muss man die Tage durchs Zentrum, entwickelt sich ein 5-minütiger Weg schnell mal zu einem Slalom von unbekannter Dauer. In Erfurt ist nämlich das Weihnachtsfieber ausgebrochen. Pünktlich zu sinkenden Temperaturen und dieser klaren Luft, in der es süßlich nach dem anstehenden Winter riecht.

Überall stehen einem Lastwagen mit Weihnachtsgütern und Holzbuden für den Weihnachtsmarkt im Weg. Da mag es dem ein oder anderen schon mal die Laune retten, wenn ab und zu ein Blick ins Innere gelingt und die Erinnerung an gebrannte Mandeln wach wird. Träumen darf man aber nicht zu lang.

Hält man nicht ab und zu kurz inne und nimmt die Stöpsel aus den Ohren, kann es schon passieren, dass man – wie in Ottos Geschichte – auf den Straßenbahnschienen vom Schneepflug überfahren wird. Das ist kein Scherz. Die Farbe der Kleidung ist dabei dann übrigens egal.

Eilt man jeden Tag nur vorbei, bleibt der Weihnachtsmarkt selbstverständlich. Bleibt man stehen, sieht man, wie sich eine junge Handwerkerin gerade eine Bohrmaschine holt und aufs Dach einer Bude klettert. Später wird sie mit Kollegen eine kleine Tanne an einer der Ecken befestigen. Ist man endlich im Büro angekommen, lohnt es sich auch hier, innezuhalten: es hat begonnen zu schneien.

Auf diese Weise mäandert die eigene Stimmung in der Weihnachtszeit ständig zwischen Vorfreude – und all den Verbindlichkeiten, die sie so schnell vorbeifliegen lassen. Deswegen kommt hier ein Appell: Halten Sie inne in der Innenstadt, dann haben Sie mehr von dieser Jahreszeit!