International gesuchte Straftäterin in Erfurt festgenommen

Erfurt. Am Hauptbahnhof in Erfurt hat die Bundespolizei eine international gesuchte Straftäterin festnehmen können.

Am Donnerstagvormittag wurde am Hauptbahnhof in Erfurt eine Frau durch die Bundespolizei auf Verdacht kontrolliert. Demnach sah sie einer Gesuchten sehr ähnlich. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei Frau tatsächlich um eine international gesuchte Straftäterin. Der 29-Jährigen wird ein "Rohheitsdelikt zum körperlichen Nachteil" an einer anderen Frau vorgeworfen.

Die Gesuchte wurde vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen beim Amtsgericht in Erfurt vorgeführt. In der weiteren Folge wurde sie in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.