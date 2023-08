Die Künstlerwerkstätten an der Nordhäuser Straße.

Internationale Schmuckkünstler zeigen in Erfurt ihre Werke

Erfurt. Erstmals findet das internationale Erfurter Schmucksymposium in den neuen Werkstatträumen statt. Sie öffnen sich nun für Besucher.

Seit dem 12. August findet in den Künstlerwerkstätten der Stadt Erfurt das 19. Erfurter Schmucksymposium statt. Mit dabei sind neun Schmuckkünstlerinnen und Schmuckkünstler aus Dänemark, Deutschland, Portugal, Neuseeland und der Slowakei. am kommenden Dienstag, 22. August, findet ein Tag der offenen Tür dort statt, bei dem sich Interessenten einen Überblick verschaffen können.

Gemeinsam treffen sich die internationalen Künstlerinnen und Künstler zum Austausch, zum Arbeiten und dem Erproben neuer Werkstoffe sowie technischer Verfahren. Traditionell lädt das Schmucksymposium an einem Nachmittag zum Tag der offenen Tür ein um mit den teilnehmenden Künstlern ins Gespräch zu kommen und die bereits entstandenen Schmuckstücke zu sehen.

Angermuseum zeigt die Werkstücke

Dieser findet am Dienstag, 22. August, von 13 bis 18 Uhr, in den neu eröffneten Künstlerwerkstätten der Landeshauptstadt Erfurt in der Nordhäuser Straße 81/81a, statt. Hierher war die Einrichtung aus der Lowetscher Straße gezogen. Eine Anmeldung für den Besuch ist nicht erforderlich.

Am Ende des Schmucksymposiums werden die entstandenen Werkstücke vom 27. August bis zum 24. September im Angermuseum Erfurt ausgestellt.