Invasion der Wildtiere: Deshalb haben Waschbär, Marder und Fuchs Erfurt zum Fressen gern

Erfurt. Das ein Waschbär den Erfurter Weihnachtsmarkt besucht, war 2019 natürlich ein Einzelfall. Längst aber sind die Tiere in der Innenstadt heimisch geworden.

Fast vier Jahre ist es her, dass ein betrunkener Waschbär über den Erfurter Weihnachtsmarkt torkelte und für internationale Schlagzeilen sorgte. Offenbar beschwipst von Glühweinresten war das Wildtier in der Innenstadt unterwegs. Empört waren damals Fans des possierlichen Tierchens, dass der mutmaßlich an Staupe erkrankte Waschbär von der Feuerwehr gefangen und anschließend vom Stadtjäger erschossen wurde. Nüchtern meidet der Waschbär für gewöhnlich Menschenmengen, in den Innenstädten aber ist er nebst Marder und Fuchs längst Teil des urbanen Lebens geworden – mit steigender Tendenz.

Arten breiten sich laut Landesjagdverband weiter aus

Zwar gibt es kein Monitoring, das die zunehmende Besiedlung der Innenstädte durch Wildtiere belegt. Doch der Landesjagdverband Thüringen gibt in seiner Statistik an, dass die Anzahl der erlegten Tiere unter den invasiven Arten 2022/2023 erneut über dem Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre lag. Das spricht für eine weitere Ausbreitung. Allein bei den Waschbären wird eine Zunahme von fünf Prozent innerhalb eines Jahres vermerkt. Festzustellen besonders im Sommer, wenn die Jungtiere ihre Wurfhöhle verlassen und mit dem Muttertier umherstreifen. Dadurch häufen sich die Sichtungen, wie es dazu aus dem Rathaus heißt.

Ein hohes Vorkommen an Mardern indes wird beim Blick in die Auftragsbücher von Bautenschützern und Dachdeckerfirmen in Erfurt deutlich. Sie haben alle Hände voll zu tun, Marderschäden an Dächern und Dachböden zu beseitigen, wo sich die Tiere durch Dämmung und Dampfsperre gearbeitet haben. Selbst auf die Jagd gehen dürfen die Grundstückseigentümer, Pächter oder Mieter indes nicht: „Das Töten von Wirbeltieren erfordert eine Sachkunde nach dem Tierschutzgesetz. Ist diese nicht vorhanden, muss ein Jagdscheininhaber oder eine entsprechend sachkundige Person beauftragt werden“, informiert die Stadtverwaltung auf Anfrage und verweist auf das Thüringer Jagdgesetz.

Stadt hat Tipps, wie man die Wildtiere fernhalten kann

Die so genannten Stadtjäger, die wie im Fall des Weihnachtsmarkt-Waschbären zum Einsatz gekommen, sind ehrenamtlich tätig, wie die Verwaltung informiert. Sie werden durch die untere Jagdbehörde befugt, die Jagd im Innenstadtbereich zur Vermeidung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung auszuüben.

Zur Vermeidung von Waschbären, Mardern und Füchsen auf dem eigenen Grundstück empfiehlt die Landeshauptstadt, beispielsweise Müll und Abfälle unzugänglich aufzubewahren. Tonnen dafür mit einem Spanngummi zu sichern oder aber entfernt von einer Mauer aufzustellen, die als Aufstiegshilfe dienen könnte. Dienlich sei auch, Gelbe Säcke erst zur Abholung am Morgen herauszustellen. Reifes Obst und Beeren sollten geerntet, Fallobst aufgesammelt werden. Empfohlen wird außerdem, Haustiere nicht draußen zu füttern und die Futterreste abends ins Haus zu räumen. Obstbäume könnten durch Metallmanschetten geschützt werden, so wie der Aufstieg an Fallrohren für Marder und Co. erschwert. „Ein schwer zu sicherndes Haus kann man mit einer Elektrozaunanlage ausstatten. Nachts sollten die Katzenklappen verschlossen werden“, lauten zwei weitere Empfehlungen.