Inzidenz in Erfurt genau auf der 100-er-Marke

Mit 35 registrierten Neuinfektionen steigt die Zahl der an Corona-Erkrankten in der Landeshauptstadt an. Nach Berechnungen des Erfurter Gesundheitsamtes liegt der 7-Tage-Inzidenz-Wert nach den Zahlen des Dienstagmorgens bei genau 100.

Somit wurden in Erfurt mit Stand 8 Uhr insgesamt 5645 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Elf neuerliche Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 wurden registriert. Die Zahl der als genesen Geltenden ist um 16 auf 5124 gestiegen. 213 Personen sind verstorben. Damit gibt es in Erfurt aktuell 308 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus. Die von der Stadt gemeldeten Werte sind aktueller als die zentralen vom Robert-Koch-Institut, so dass es hier Unterschiede geben kann.