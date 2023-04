Irish Folk erklingt in Erfurter Crucis-Kirche

Erfurt. In der Barockkirche St. Crucis erklingen Flöte, Gitarre und Gesang: irische Balladen und eigene Lieder von Ron Wohlfart und Nele Rave.

Irish Folk trifft Mitteldeutschen Barock – am Mittwoch, 19. April, um 19 Uhr in der Cruciskirche im Klostergang. In diesem Jahr startet mit dem „NeuwerkSsommer“ eine Veranstaltungsreihe in der Neuwerkskirche St. Crucis. Mit ihr möchte die Innenstadtpfarrei St. Laurentius Menschen an einem außergewöhnlichen Ort zusammenbringen. Es erklingen betörende Klänge der Irischen Flöte „Tin Whistle“, eine einfühlsame Gitarre und Gesang. Die Erfurter Musiker Ron Wohlfart und Nele Rave spielen eine Stunde Irish Folk - traditionelle irische Balladen und eigene Lieder.

1735 wurde die reich gestaltete barocke Kirche geweiht. „Gönnen Sie sich eine kleine Auszeit vom Alltag, schweifen mit den Augen durch die reiche Bilderwelt des mitteldeutschen Barocks und den Ohren in die grünen Weiten von Irland“, empfehlen die Veranstalter. Der Eintritt ist frei.