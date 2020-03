„Irreal, wie ein böser Traum“

Covid-19. Klingt nach Typenschild. Ist es auch. Irgendwie. Covid-19, dahinter steckt das Corona-Virus, das das gesellschaftliche Leben immer mehr erfasst und kaum einen Bereich auslässt. Es trifft querbeet.

Zum Beispiel die Firma Bethke, ein Fachbetrieb für Außenwerbung & Messebau. Drinnen residiert die Firma Bethke Projekt. Beide Zweige bilden das Kernstück der 1992 gegründeten Firma mit ihren sieben Mitarbeitern. „Wir haben hart zu kämpfen“, sagt Chefin Irina Bethke. Logisch, haben doch landauf landab die Messen ihre Ausstellungen abgesagt.

In Erfurt traf es am Wochenende die Motorradmesse. Der wirtschaftliche Schaden für das Unternehmen ist durch die vielen Auftragsstornierungen in Gänze noch gar nicht absehbar. Kurzarbeit wird wohl unausweichlich werden. „Wir müssen zusehen, dass wir in anderen Bereichen Aufträge heranholen, andere Geschäftsfelder finden“, sagt die Firmenchefin. Sie zum Beispiel wolle sich verstärkt dem Online-Shop widmen. Man müsse sehen, was passiert, wie lange sich die Corona-Sache hinziehe. „Es ist nicht die erste Krise, in die wir gerutscht sind. Aber die heftigste. Aufgeben ist für mich dennoch keine Option. Man muss kämpfen“, sagt sie entschlossen.

Ein Drittel weniger Gäste im Andreaskavalier

„Seit 14 Tagen gehen die Gästezahlen zurück. Gut ein Drittel weniger werden es sein“, hat Thomas Schäfer beobachtet. Er betreibt den Andreaskavalier in der Andreasstraße. Im Moment sei es noch erträglich. Seine Gäste, so hat er beobachtet, sähen das gelassen. Sein Personal auch. Noch. Denn es ist ungewiss, wie lange und in welcher Härte das Virus hierzulande noch zuschlage. „Das ist alles so irreal, wie ein böser Traum“, sagt der Kneiper. Die beliebten Livemusik-Abende wird er nicht mehr anbieten können.

Rostkultur am 20. März fällt definitiv aus

„Die Rostkultur auf dem Domplatz am 20. März fällt definitiv auf behördliche Anordnung hin aus“. Es fällt Ausrichter Jens-Christian Porsch nicht leicht, die 15. Auflage stornieren zu müssen. 14 Fleischerbetriebe aus ganz Thüringen wollten ihr nationales Heiligtum dem Publikum – erwartet wurden ob der optimistischen Wetterprognose zwischen 20.000 und 25.000 Gästen – in allen möglich Geschmacksvarianten kredenzen. Ohne ein dickes Minus in der Kasse wird es für Porsch nicht abgehen, steckt doch eine Menge Vorbereitung in dem Event. Wer das finanzielle Manko abfängt, ist für ihn derzeit noch nicht absehbar.

23 Konzerte in HsD und Museumskeller fallen aus

Reiner Kalisch zählt zu den umtriebigsten Menschen in Erfurt. Er betreibt den Museumskeller und den Saal im HsD. Nun hat er Zwangspause. Wie lange ist unklar. „Ich hatte wohl das beste Programm in den letzten 30 Jahren“, sagt er. Und jetzt das. Kalisch geht davon aus, das bis Ende Mai alles umverlegt werden muss und sich bis dahin kein Rad dreht. „Ich weiß heute noch nicht, ob ich das finanziell durchhalte“, sagt er. Und denkt weiter. An die Techniker, die Security, die Caterer. Morgen kommt die Brauerei und holt das Bier wieder ab, dass er in Erwartung der großen Events der nächsten Tag - Knorkator, Olli Schulz, Pothead, Keimzeit, - geordert hatte. Insgesamt 23 Konzerte fallen bislang definitiv aus. Kalisch hofft auf irgendeine Form der Ausfallvergütung. „Denn wenn jetzt viele Leute ihre Tickets zurückgeben, sehen wir alt aus“, befürchtet er. Das gehe dann in die Tausende. Für nichts. Aber Kalisch ist keiner, der aufgibt. „Wir kämpfen weiter, notfalls mit Krediten“, sagt der Unverwüstliche.

Als Tontechniker irgendwie über den Sommer kommen

Einer, den es im Musiksektor auch besonders hart trifft, ist Frank Herzer. Seit vielen Jahren Tontechniker in zig Erfurter Bands und bei Veranstaltungen jeder Couleur mit Leib und Seele. „Das haut bei mir richtig ins Kontor“, sagt er. Autofrühling, Rostkultur, Reiten/Jagen/Fischen – alles futsch. „Ich habe noch ein kleines Tonstudio für Playbackaufnahmen. Damit muss ich mich nun über Wasser halten“, sagt er. Zum Glück hat seine Frau ein geregeltes Einkommen. Damit müssen die zwei irgendwie über den Sommer kommen. In der Hoffnung, dass das Corona-Problem dann im Griff ist. „Durchhalten“, sagt Herzer.

Ab heute Kurzarbeit bei Caterer CCS

Wenn es ums Essen und Trinken bei großen Events geht, ist Erfurts Caterer CCS erste Wahl. Nun sieht es „dramatisch“ aus, wie Geschäftsführer Marcel Hoffmann sagt. Ab dem heutigen Montag schickt er 80 Prozent seiner 107 Leute in Kurzarbeit. Denn die Aufträge seien seit Donnerstag vergangener Woche in atemberaubender Geschwindigkeit weggebrochen. Nicht nur bei Messen und in der Arena, nein, auch im Privatsektor. Von jetzt auf gleich. Allein der Umsatzverlust bei Messe und Arena beliefe sich auf mehr als eine halbe Million Euro. Man könne das für eine gewisse Zeit auffangen, sagt Hoffmann. Man habe gut gespart. Dauert es aber länger mit Corona und dessen Auswirkungen, bringe das das Unternehmen ins Wanken. Das alles werde CCS ganz sicher auf Jahre hinaus beeinträchtigen, ist er sicher.

Die neuesten Entwicklungen zum Coronavirus in Thüringen als Newsletter. Melden Sie sich hier kostenlos an: http://www.thueringer-allgemeine.de/corona-newsletter