Italienischer Organist lässt Bach und Vivaldi in Erfurter Kirche erklingen

Erfurt. Die Barockorgel von Franciscus Volckland wird der italienische Organist Luca Scandali zum Klingen bringen. Sie ist in der Erfurter Cruciskirche zu finden.

Das nächste Orgelkonzert innerhalb der Reihe der „29. Internationalen Orgelkonzerte“ wird am Samstag, 19. August, um 19.30 Uhr der italienische Organist Luca Scandali aus Pesaro (Italien) in der Cruciskirche spielen. In der Kirche im Klostergang wird die bedeutende historische Barockorgel von Franciscus Volckland erklingen.

Auf dem Programm stehen Werke von Johann Sebastian Bach (Dorische Toccata und Fuge, 4. Triosonate e-moll, Aria variata alla maniera italiana), und Antonio Vivaldi (Transkriptionen der Concerti d-moll und B-dur). Das Konzert dauert etwa eine Stunde. Der Eintritt ist frei, stattdessen gibt es eine Kollekte am Ausgang zur Deckung der Kosten.