Jazz-Konzert mit Robert Fränzel

Zum mittlerweile „3. Erfurt Jazz Stream“ ist der Saxophonist Robert Fränzel zu erleben. Das Konzert im Stream beginnt am Freitag, 19. März, um 19 Uhr. Mitmusiker sind Sammy Lugas (Orgel) und Marcus Horn (Schlagzeug). Robert Fränzel spielte für die norwegische Rockband Midnight Choir, die deutsche Band Keimzeit sowie die „Jazzmeile Big Band Thüringen“, wo er unter anderem in gemeinsamen Konzerten mit Nils Landgren, Pe Werner, Lee Konitz und Kenny Wheeler auftrat. Zahlreiche Fernsehgastspiele, unter anderem im WDR Rockpalast, sowie ausgedehnte Tourneen mit der Kultband „Keimzeit“ festigten seinen Ruf in der Musikszene. Spenden von Konzertbesuchern sind willkommen.

Den Link zum Stream gibt es hier: www.musicartschool.de