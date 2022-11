Jazz-Virtuose Günter Baby Sommer spielt in Erfurt

Erfurt. Der Jazzclub bietet klassische und improvisierte Musik-Momente. Und das in der Michaeliskirche und der Stammlocation am Gagarin-Ring.

Das Konzert der ungarischen Band Rackajam am Freitag, den 18. November muss leider krankheitsbedingt ausfallen, wie der Jazzclub mitteilt. Freunde des Jazz können aber am Samstag, den 19. November um 20 Uhr in der Jazzclub-Location am Juri-Gagarin-Ring auf ihre Kosten kommen. Das Trevor Richards New Orleans Trio ist auf Tour durch Europa und besucht dabei auch die Landeshauptstadt. Die seit 58 Jahren bestehende Band besteht neben dem Schlagzeuger Trevor Richards auch aus dem Saxophonisten Matthias Seuffert und dem Pianisten Eberhard Hertin. Gespielt wird klassischer Jazz.

Als zweiter Programmpunkt steht die Günter Baby Sommer & The Lucaciu 3-Karawane auf der Liste. In der Thomaskirche wollen die Musiker am Mittwoch, den 23. November um 20 Uhr in der Thomaskirche spielen.

Vier Perspektiven auf improvisierte Musik treffen im neusten Projekt des Schlagzeugers Günter Baby Sommer aufeinander. In der Auseinandersetzung mit Hugo Balls Poesie, Bartoks Klaviermusik und fast vergessenen Volksliedern entstehen in familiärer Stimmung neue Zwischenräume mit intergenerationellem Charakter.