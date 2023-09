Jazzlounge mit Erfurter Sängerin Deslin Ami Kaba

Erfurt. Deslin Ami Kaba aus Erfurt ist gemeinsam mit der Holger-Arndt-Connexion bei einem Benefizkonzert zu erleben. Veranstalter ist der Zontaclub.

Zu einem musikalischen Abend lädt der Zontaclub Erfurt am Freitag, 8. September, in den Michaeliskirchhof ein. Die Sängerin Deslin Ami Kaba und die Holger-Arndt-Connexion sind gemeinsam zu erleben. Die zehnte Erfurter Zonta-Jazzlounge ist ein Benefizkonzert, dessen Erlös in die sozialen Projekte des Clubs fließt.

Zonta ist eine Vereinigung von Frauen unterschiedlicher Herkunft, Berufe und Sozialisation, die sich füreinander einsetzen. Weltweit gibt es mehr als 1200 Clubs. Der Name Zonta stammt aus der Sprache der Sioux und bedeutet ehrenhaft handeln.

Das Konzert, zu dem es Getränke und Fingerfood gibt, beginnt 19 Uhr. Karten gibt es in Jacques Weindepot, Steigerstraße, und bei „Kraftschmuck“ in der Neuwerkstraße sowie an der Abendkasse.