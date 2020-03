Jetzt 15 neue Tempolimits im Erfurter Lärmaktionsplan

Mit einem Tempolimit zusätzlich hat der Stadtrat die nächste Stufe des Lärmaktionsplanes beschlossen. Der Rat folgte am Mittwochabend einem Änderungsantrag aus Windischholzhausen, nach dem auf der L 1052 zwischen dem Erfurter Ortseingang und dem Abzweig nach Niedernissa künftig nur noch 70 statt 100 km/h gefahren werden darf.

Der Entwurf des Lärmaktionsplanes hatte bereits 14 neue Tempobegrenzungen vorgesehen, darunter elf Mal ein nächtliches Limit von 30 km/h. Zudem sind vier bauliche Lärmschutzmaßnahmen geplant. Ein Antrag aus Schmira zum Einsatz von Flüsterasphalt auf zwei Straßen fand keine Mehrheit.

Die dritte Stufe des Lärmaktionsplanes sieht niedrigere Lärmgrenzwerte vor – 65 Dezibel über 24 Stunden und 55 Dezibel in der Nacht. Der Entwurf geht jetzt in die Bürgerbeteiligung. Stellungnahmen werden abgewogen, ein neuerlicher Stadtrats-Beschluss ist nicht notwendig. Umgesetzt werden sollen die Maßnahmen in den nächsten fünf Jahren. Laut dem Umweltamt verbessern die Maßnahmen die Lärmsituation für 3700 Erfurter. Für 1360 von ihnen können die Grenzwerte nach Umsetzung vollständig eingehalten werden.