Jetzt geht’s los

Erfurt. Die Corona-Ampel ist in dieser Woche in ganz vielen Bereichen auf Grün gesprungen. Vieles ist wieder möglich - in Kultur, Sport, beim Amüsement.

Gute Nachrichten aus den Bädern der Stadt: Am Samstag, den 5. Juni, startet das Nordbad um 8 Uhr in die Freibadsaison. Am Montag, den 7. Juni, öffnet auch die Roland Matthes Schwimmhalle. Aktuell laufen die Vorbereitungen, um den Kursbetrieb schnellstmöglich wieder starten zu können, so Anke Roeder-Eckert von den Stadtwerken Erfurt. Priorität haben vor allem die aufgrund der Corona-Verordnungen unterbrochenen Schwimmkurse für Kinder ab fünf Jahren sowie der Vereins- und Schulbetrieb. Für die Schwimmhalle Johannesplatz bleibt es zunächst bei der Öffnung nur für Schulen und Vereine sowie für den Kursbetrieb. Im Strandbad Stotternheim können sich Badegäste ab 8. Juni erfrischen. Für das Freibad Möbisburg ist die Öffnung für den 18. Juni geplant. Hier steht die Freigabe durch das Gesundheitsamt noch aus. Das Dreienbrunnenbad bleibt sanierungsbedingt geschlossen. Eher ginge es nicht, auch wenn die Lockerungen absehbar gewesen seien. Man müsse die Leute einteilen, die aus der Kurzarbeit zurückkehren, die Dienstpläne erstellen, Rettungsschwimmer verpflichten. Die könne man nicht Monate lang vorhalten. Und man musste auf die neuen Bedingungen der Hygieneschutzkonzepte warten, um sie gegebenenfalls anzupassen.

Zwei Sonderausstellungen werden verlängert

Die Erfurter Museen öffnen zweigeteilt - die Kunsthalle am Fischmarkt und die Alte Synagoge. Beide Häuser ab Samstag, die anderen ab dem 8. Juni. Das habe Kostengründe, sagt Erfurts Kulturbeigeordneter Tobias Knoblich. Kunsthalle und Synagoge würden am Wochenende bis 22 Uhr offengehalten. Die Kleine Synagoge und das Volkskundemuseum bleiben jedoch bis zum 20. Juni geschlossen. Dafür lege man das Augenmerk auf die Orte mit Sonderausstellungen, mit denen man Akzente setzen wolle. Wie eben die Kunsthalle, wo die Schink-Foto-Ausstellung bis zum 13. Juni verlängert wurde. Oder die Ausstellung der drei Hochzeitsringe in der Alten Synagoge, die wahnsinnig viel Arbeit gemacht habe, dann aber coronabedingt nur einen Tag zu sehen war. Dort erweitere man bis zum 20. Juni die Öffnungszeiten, inklusive Montag. Das müsse aber alles aus dem unveränderten Budget für die Sicherheit gestemmt werden, so Knoblich.

Es gibt ab sofort wieder Stadtführungen

Auch die Erfurt Tourismus und Marketing GmbH darf wieder Stadtführungen anbieten. Ab heute findet täglich 11 Uhr und 14 Uhr die Führung „Erfurt – die Faszination einer historischen Stadt erleben“ statt. Auch die „geheimnisvollen Wege durch die barocke Stadtfestung“ der Zitadelle Petersberg sind ab Samstag täglich um 11 Uhr, 14 Uhr und um 17 Uhr per Führung erlebbar. Nadine Eisengarten vom Sportpark Johannesplatz ist die Freude anzuhören. Am kommenden Montag, Punkt 7 Uhr, geht es wieder los, sagt sie. Eher war nicht drin, weil man erst auf die neue Verfügung gewartet habe. Aber seit die raus sei, stehe das Telefon nicht mehr still. Dirk Traut fällt ein Stein vom Herzen, dass es endlich wieder losgeht in seiner Tanzschule. Man plane, aber ohne Hopplahopp und beginne aus organisatorischen Gründen erst am 14. Juni wieder.

Kletterhalle schon offen, Kart Center folgt am Dienstag, Trampolinpark am 11. Juni

In der Kletterhalle Nordwand kann es sofort losgehen. Alle Vorgaben sind erfüllt, die 15 Leute aus dem Kletterteam sind reaktiviert, sagt Betreiber Andreas Strobel. Die Nachfrage sei hoch. Ab nächste Woche empfange man wieder Kindergärten und Schulen zur Klettertour. Auch im benachbarten Kart Center dröhnen in Kürze wieder die Motoren. Start ist am Dienstag, den 8. Juni, wie Mitarbeiter Denny Schäfer bestätigt. Das Zurechtmachen der 80 Fahrzeuge erfordere jedoch einiges an Zeit. Es gebe bereits jede Menge Reservierungsanfragen. Was auch im Trampolinpark My Jump nicht anders sein dürfte. Indes, hier bremsen die Handwerker einen sofortigen Neustart aus. Erst muss die Heizung repariert werden, damit wir warmes Wasser zum Duschen anbieten können, sagt Hallenchefin Tina Knaute. Am 11. Juni werde man aber definitiv eröffnen.

Rotlichtbereich verliert keine Zeit - ab sofort wieder schnell Liebe

Ganz schnell geht es dagegen im Rotlichtbereich. „Ab Freitag, den 4. Juni, haben wir wieder für Euch zu den gewohnten Öffnungszeiten geöffnet. Um Dich und andere zu schützen sind Impfnachweis, Genesenenbescheinigung oder ein aktueller Schnelltest nötig“, heißt es auf der Internetseite des FKK Paradies an der Ecke Salinenstraße/Am Stollberg.