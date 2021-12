Jetzt wird Hausbesitzern im Andreasviertel Erfurt die Rechnung präsentiert

Erfurt. Das Andreasviertel Nord ist kein Sanierungsgebiet mehr. Nun bekommen rund 400 Grundstücksbesitzer Kostenbescheide für fällige Ausgleichsbeträge.

Im nördlichen Andreasviertel zwischen Moritzwallstraße und Marbacher Gasse bzw. Augustinerstraße wird in den nächsten Wochen Post vom Stadtentwicklungsamt verteilt. Inhalt: Kostenbescheide für Hausbesitzer und Grundstückseigentümer. Über zum Teil beträchtliche Beträge. Überraschen wird das wohl niemanden. Denn es sind Forderungen mit Ansage. Es geht um Ausgleichsbeiträge für die Wertsteigerung ihrer Immobilien. Die werden fällig, sobald ein Sanierungsgebiet, wie das Andreasviertel Nord, aufgehoben wird. Soll heißen: wenn alle Arbeiten an der Infrastruktur erledigt sind. „Erfurt hatte insgesamt 13, von denen inzwischen fünf aufgehoben wurden“, sagt Ulrike Rugenstein, Referentin im Stadtentwicklungsamt. Nun auch das Andreasviertel. Die Arche (2025), das Bahnhofsquartier und das Gebiet Auenstraße/Nordhäuser Straße folgen als nächste.

Nach 30 Jahren wird der Status aufgehoben

30 Jahre lang hatte der Sanierungsgebietsstatus bis zu seiner Aufhebung am 4. Juni diesen Jahres Bestand. Im Andreasviertel – man kann es sehen – wurde immens viel Geld investiert. Der Löwenanteil dieser Anschubfinanzierung kam dabei zu einem prozentual sehr hohen Förderanteil vom Land Thüringen. Nur die Stadt allein hätte den gewaltigen Sanierungsstau nach der Wiedervereinigung aus eigenen Mitteln nie und nimmer bewältigen können. Sie hat lediglich rund 4,8 Millionen Euro dazugegeben. Gut angelegtes Geld für „Gebiete mit besonderer Zuwendung“, sagt Ulrike Rugenstein.

Rund 400 Grundstücksbesitzer müssen zahlen

Die rund 400 Eigentümer in dem als Sanierungsgebiet Andreasviertel Nord bezeichneten Areal sollen davon nun rund 4,4 Millionen Euro in die Stadtkasse zurückzahlen. Damit soll verhindert werden, dass öffentliches Geld für die Wertsteigerung von Privateigentum eingesetzt wird. „So steht es im Paragraf 154 des Baugesetzbuches. Das ist Bundesrecht, keine Erfurter Erfindung“, erklärt Stadtentwicklungsdezernent Tobias Knoblich. Und keiner könne sagen, er habe es nicht gewusst oder sei davon überrascht. Im Grundbuch ist bei jeder betroffenen Parzelle der Vermerk „Sanierungsgebiet“ rot eingetragen. Bauinvestoren hätten sich seinerzeit übrigens mit Wonne auf Immobilien im Sanierungsgebiet gestürzt. Seien die Kosten doch in sehr hohem Maße steuerlich absetzbar gewesen.

Wertsteigerung bei 15 Prozent

Für die Eigentümer fallen je nach Grundstücksgröße Beträge in der Regel im vierstelligen Bereich als Ausgleich für diese Wertsteigerung – geschätzt liegt die um die 15 Prozent – an. Das höchste, so Ulrike Rugenstein, sei ein Kostenbescheid über 61 Euro pro Quadratmeter Grundstücksfläche. Der niedrigste liegt bei neun. Clevere – etwa 200 – haben von dem städtischen Angebot, ihre finanzielle Verbindlichkeit vorab zu tilgen und im Gegenzug einen nicht unerheblichen Nachlass von sechs Prozent per anno vom Zeitpunkt der Veröffentlichung an zu erhalten, Gebrauch gemacht. Für das Gebiet Andreasviertel Nord wurde zum Stichtag 30. September 2019 eine Wertermittlung durch Sachverständige dokumentiert (einsehbar auf der Internetseite der Stadt). Den größten Sprung beim so genannten Zonenrichtwert zwischen 1990 und 2019 vollzogen demnach das Moritztor (plus 184 Euro pro Quadratmeter) und die Kleine Ackerhofsgasse (plus 144 Euro).

Gelder werden wieder in Sanierung investiert

Alles sei tagesgenau ausgerechnet worden, versichert Knoblich. Nach einem komplizierten Schlüssel, der die Kriterien für die Bodenwertsteigerung beinhaltet. Auch die Marktlage fließe in die Berechnung mit ein. Der Eigentümer hat damit etwas zum Grundstückswert in der Hand, falls es zu einem Verkauf kommen sollte. Aber wer verkauft schon im Andreasviertel. Die eingenommenen Gelder würden übrigens nicht irgendwo im städtischen Haushalt versickern, sondern seien zweckgebunden, um wieder in andere Sanierungsgebiete investieren zu können, so der Stadtentwicklungsdezernent.