„Jippie, wir haben das Schauspielhaus gekauft!“

„Jip­pie, wir haben das Schauspielhaus gekauft!“, rief Tely Büchner am Donnerstagnachmittag im Ratssitzungssaal und viele Akteure aus Verein und Genossenschaft „Kulturquartier Schauspielhaus“ freuten sich mit ihr. Schließlich war es eine Erfolgsbotschaft mit Anlauf: Fünf Jahre hat es gedauert von der Idee, das Haus am Klostergang wieder zu einem Kulturort werden zu lassen, bis zur gestrigen Unterschrift. Deren Tinte war erst wenige Minuten getrocknet, als Stadt und Kulturquartier die Öffentlichkeit teilhaben ließen am Besitzerwechsel, der für eine „niedrige siebenstellige Summe“ an die erste Kulturgenossenschaft Thüringens erfolgt ist, wie Büchner sagte.

Wenn es darum gehe, den sperrigen Begriff von zivilgesellschaftlichem Engagement zu erklären, so wäre das Kulturquartier das beste Beispiel dafür, so Büchner. Ein weiterer Meilenstein allemal, der realisiert wird mit Hilfe von mehr als 800 Menschen, die je einen 1000-Euro-Anteil gezeichnet haben. Die Stadtverwaltung habe mit dem Verkauf „zu keinem Zeitpunkt eine Gewinnerzielungsabsicht“ verfolgt, wie Gratulant Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) sagte. Auf dem freien Markt wäre weit mehr erzielbar gewesen, doch es sei darum gegangen, der Kultur eine weitere Heimstatt in Erfurt zu geben. Dazu wurden kommunalrechtliche Mittel und Wege gefunden, das Gebäude nicht ausschreiben und meistbietend verkaufen zu müssen. Dass die Initiative ihre Pläne von der Defensionskaserne ins Schauspielhaus verlegen musste, nannte Bausewein im Nachhinein ein Glück. Schon allein wegen des zweistelligen Millionenbetrags, den die Kaserne für eine Nutzbarmachung erfordere. Zur Bundesgartenschau 2021 werde sie optisch hergerichtet und eine Gastronomie dort untergebracht. Wann jedoch das geplante Landesmuseum dort einziehen werde, könne er nicht sagen: haushalterische Probleme aber auch Gegenwind aus Weimar gestalteten die Situation schwierig. Tely Büchner, die am Abend in einem Videotreffen mit vielen Genossenschaftlern im Schauspielhaus-Vorplatz auf den Kauf virtuell anstieß, sprach von einem Kraftakt, der nur mit Hilfe eines breit aufgestellten „Wir“ machbar gewesen sei: Verein, Genossenschaft, Partner wie Radio Frei, Tanztheater und Kinoklub, der Beirat, die Sparkasse Mittelthüringen als Finanzpartner und natürlich die Programm-Macher des Vereins. Ihre gemeinsame Vision, im alten Schauspielhaus einen dauerhaften Kulturort zu etablieren, sei nun ein Stück weiter Realität geworden. Auf 5,5 Millionen Euro wird der Investitionsbedarf geschätzt, das seit 2003 leerstehende Gebäude wieder in Schuss zu bringen. Oder wie Architekt Thomas Schmidt formulierte, dem Gebäude als einer „alten Diva“ nicht nur ein neues Kleid zu verpassen, den Lippenstift nachzuziehen und neue Schuhe anzuziehen. Optimistisch sei mit einem Baustart Ende 2021 zu rechnen, einigen Einzügen im Folgejahr und der Fertigstellung 2023. Zeit, in der auch die Stadt selbst noch der Genossenschaft beitreten könnte. Für Beigeordnete, so ließ Baubeigeordneter Alexander Hilge wissen, sei dies schon jetzt quasi eine Einstellungsvoraussetzung. Der Ursprung Die Defensionskaserne auf dem Petersberg soll als Kulturquartier wieder belebt und damit stärker ins Herz der Stadt gerückt werden: Zwei Dutzend Erfurter gründen zu diesem Zweck 2012 den Verein Kulturquartier Petersberg. Die Initiative unterliegt jedoch 2014 knapp in einer Abstimmung des Stadtrats dazu einem Mitbewerber. Als dieser seine Pläne verwirft, kommt die Idee eines Landesmuseums in der leerstehenden Kaserne auf, die bislang aber über Absichtserklärungen kaum hinaus gekommen ist. Das Umdenken Der große Zuspruch, der dem Verein widerfährt, lässt ihn nach einem neuen Ort suchen und im ehemaligen Schauspielhaus am Klostergang finden. Das steht leer, seit das Theater Erfurt einen Neubau im Brühl bezog. Geschauspielert wird fortan hier nur von jungen Akteuren der Kika-Serie Schloss Einstein, die das Schauspielhaus zeitweilig als Drehort wählen und als „Internat“ nutzen. Das Gebäude Beim dem denkmalgeschützten Gebäudekomplex handelt es sich um ein 1897 vom Geselligkeitsverein „Ressource“ eröffnetes Vereinshaus, das später um einen Theaterbau ergänzt wurde. Es ist ein Treffpunkt für die bürgerliche Erfurter Gesellschaft, Zentrum für Freizeitvergnügen, kultur- und gesellschaftspolitischen Austausch. 1949 wird es städtisches Theater bis zum Aus im Jahr 2003. Die Genossenschaft Um das Gebäude wieder zu beleben, wird im November 2016 die erste Kulturgenossenschaft Thüringens unter dem Namen „Kulturquartier Schauspielhaus“ gegründet. Sie legt dem Stadtrat 2017 ein Nutzungs- und Betreiberkonzept vor als Grundlage für einen weiteren Stadtratsbeschluss: Der Verkauf des Schauspielhauses an die Genossenschaft wird mit großer Mehrheit beschlossen. Die Zukunft Einziehen ins Gebäude und damit für eine stabile Grundlage sorgen sollen der Kinoklub Erfurt mit zwei Kinosälen, die das Angebot am verbleibenden Standort Hirschlachufer ergänzen sollen. Das Tanztheater Erfurt wird im Kulturquartier eine Arbeits- und Spielstätte beziehen. Dritter im Bunde ist Radio F.R.E.I. als nichtkommerzielles Lokalradio mit breitem medienpädagogischem Angebot. Ein Restaurant und Bar – Betreiber werden gesucht – sowie Ateliers und Studios gehören zum Konzept. Das Haus soll sich Richtung Lilienstraße öffnen, das Freigelände am Eingang Klostergang auch Ort für Außenveranstaltungen werden.