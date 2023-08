Jubiläumskonzert am Erfurter Anger mit IGA-Marsch und Wunderful World

Erfurt. 19 aktive Spieler zählt das Erfurter Akkordeonorchester Robert Flache. Sie proben aktuell für ein Konzert zum 90-jährigen Bestehen des Ensembles.

Als die Ega noch IGA (Internationale Gartenbau-Ausstellung) hieß, komponierte Robert Flache Anfang der 1960-er Jahre den IGA-Marsch. Überhaupt begeisterte das nach ihm benannte Erfurter Akkordeon-Orchester zu jener Zeit den größten Garten Thüringens mit zahlreichen Wochenend-Veranstaltungen. Daran erinnert sich die Enkelin von Robert Flache, Angelika Büschleb, mit etwas Wehmut. Seit weit mehr als 40 Jahren gehört sie dem Ensemble an und führt dessen Erbe mit Begeisterung fort.

„Musikalische Zeitreise“ lautet das Motto

Das älteste thüringische Akkordeon-Orchester darf in diesem Jahre auf das 90-jährige Bestehen zurück blicken. Der Anfang 1897 geborene Erfurter begann seine Karriere zunächst auf der Diatonischen Handharmonika, die auch den Grundstock für das 1933 gegründete Orchester bildete.

Unter dem Motto „Eine musikalische Zeitreise“ bereitet sich das Ensemble mit seinen derzeit 19 aktiven Spielern (einige sind noch im Urlaub) auf das Jubiläumskonzert am 2. September um 17 Uhr in der evangelischen Kaufmannskirche auf dem Anger vor. Zum Programm gehören unter anderem der IGA-Marsch, bearbeitet von Flaches Schwiegersohn, Helmut Heyn, „Im Schatten der zehn Kokospalmen“ (Detlef Sieghart brachte die kambodschanische Volksweise als Mitglied der Deutsch-Kambodschanischen Gesellschaft als Akkordeontitel mit) oder „Amazing Grace“, ursprünglich eine schottische Volksweise, sowie „What a Wunderful World“ im Arrangement von Harald Benkert. Seit 1989 musikalischer Leiter, arrangiert der Musiker weltbekannte Titel für das Akkordeon.

„Schöne Musik“ von Klassik bis Modern

Einige der Titel werden gemeinsam mit dem Volkschor Ingersleben unter der Leitung von Nikolaus Pfennig interpretiert. Der knapp 68-Jährige, der insgesamt fünf Thüringer Chöre musikalisch auf dem Keyboard begleitet, widmete sich bei der Probe jedem einzelnen Akkordeonspieler, um sich gemeinsam für die Aufführung abzustimmen. Vier Lieder bindet der Volkschor allein in das Konzert ein. Die Ingerslebener Sänger im Alter zwischen vierzig und achtzig traten beispielsweise auch schon in Erfurter Gotteshäusern wie in der Ägidienkirche, in Dresden, Stadtilm und in Zagreb auf. Zum Repertoire gehört „schöne Musik“ von Klassik bis Modern, wie Nikolaus Pfennig ergänzt.

Bei einem Probenlager im März auf dem Kunsthof in Friedrichsrode wurden die ersten Stücke für die „Zeitreise“ ausgewählt. Neben Konzerten in Bad Tabarz und Friedrichroda steht nun die Generalprobe am 27. August von 9 bis 15 Uhr im Gasthaus „Zum einkehrenden Apostel“ in Elleben an.