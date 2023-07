Jüngster Neuzugang im Erfurter Zoo ist eine junge Französin

Erfurt. Die junge Gepardin Djèhuti ist in Erfurt angekommen. In Kürze wird sie auf ihre künftige Mitbewohnerin des neuen Geheges treffen.

„Es ist Zeit, ein Geheimnis zu lüften“, wie der Zoopark informiert: In die neue Gepardenanlage zieht nicht nur die Erfurter Gepardendame Jala, sondern auch ein neues, zuchtfähiges Weibchen. Am Samstagmorgen ist die Gepardin Djèhuti aus dem französischen Zoo Montpellier in Erfurt eingetroffen.

Djèhuti wurde am 20. Oktober 2021 in Frankreich geboren und wuchs gemeinsam mit zwei Geschwistern auf, welche zeitgleich mit ihr ebenfalls an andere europäische Zoos zur Zucht vermittelt wurden. Mittlerweile hat die junge Gepardin die gesamte Anlage kennengelernt, Samstag und Sonntag den Innenbereich, am Montag im Beisein der Bereichspflegerin und der beiden Tierärzte den Außenbereich.

Beschnuppern vorerst aus der Distanz

Die junge Gepardin wirkt ausgeglichen und neugierig zugleich. Foto: Inga Hettstedt / Zoopark Erfurt

Djèhuti wirke sehr ausgeglichen und zugleich ausgesprochen neugierig. Voraussichtlich am Mittwoch, 5. Juli, werde Djèhuti erstmals auf die fünfjährige Jala treffen. Jala hatte als einzelne Gepardin einen massiven und zunächst unentdeckten Flohbefall überlebt, an dem ihre Schwester Ashanti und Mutter Sima im September 2022 gestorben waren. Unter dem wegen Kupfermangel geschwächten Immunsystem leidet auch sie.

Um ihr Zusammentreffen mit Djèhuti bestmöglich vorzubereiten, werden den beiden Beschäftigungsmaterialien aus der Anlage der jeweils anderen angeboten. So können sie sich schon mal mit Abstand beschnuppern.

Aktuell größte Baumaßnahme des Zooparks

Erst nach der Zusammenführung und nachdem sich beide Tiere gut eingelebt haben, wird die neue Gepardenanlage offiziell eingeweiht. „Bis dahin bitten wir um etwas Geduld und um Nachsicht, dass ab Mittwoch vorübergehend keine Geparde zu sehen sein werden“, wie der Zoo mitteilt. Der Umbau des ehemaligen Giraffenhauses zur Gepardenanlage ist aktuell die größte Baumaßnahme im Zoo. Ein helles und geräumiges Innenhaus, beheizte Liegeplätzen, Sonnen-, Rückzugs- und Klettermöglichkeiten sowie weite Sichtachsen werden ganz sicher zum Wohlbefinden der Tiere beitragen.

Künftig sollen Geparde wieder gezüchtet werden

Geparde sind in ihren afrikanischen Ursprungsgebieten je nach Region gefährdet bis vom Aussterben bedroht. Aus diesem Grund gibt es ein koordiniertes Erhaltungszuchtprogramm, an dem sich zahlreiche europäische Zoos beteiligen. Auch in Erfurt sollen künftig wieder Geparde gezüchtet werden.

Ihr Beutespektrum reicht von Vögeln und Kleinsäugern bis zu Kudus und Elenantilopen. Bevorzugt werden kleinere bis mittelgroße Huftiere, wie Gazellen, Impalas, Wasserböcke, Wildschafe oder Steinböcke. Im Zoo werden deshalb vor allem Hühner, Kaninchen, Schafe und Ziegen zur Ganzkörperfütterung verwendet.