Jugendliche aufgepasst: So spart ihr in Erfurt 200 Euro

Erfurt. Konzerte, Musik, Bücher, Theater – und das alles für lau. Wo gibt es denn so was? In Erfurt bald jedenfalls auch.

In Kürze startet das Angebot „KulturPass für 18-Jährige“ der Bundesregierung – ein 200-Euro-Kulturgutschein, der unter anderem zum Kauf von Büchern und Musik, Besuch von Konzerten, Museen und Theatern eingesetzt werden kann. Der Kulturpass ist in der nächsten Sitzung des Bildungsausschusses am 14. Juni Thema.

Das Prinzip des Passes: Die teilnehmenden Kultureinrichtungen registrieren sich vorab und lassen sich die erlassenen Eintrittsgelder dann über den Bund erstatten. Das Angebot selbst darf ab Mitte Juni genutzt werden. Kulturdirektion und Theater Erfurt prüften die Abrechnungsmodalitäten, veranlassten die Registrierung und integrieren den Pass in ihr jeweiliges Marketing.