Jugendliche Vandalen beschädigen in Erfurt sechs Autos

Eine Gruppe Jugendlicher hatte es am Sonntagmorgen auf geparkte Autos abgesehen. Auch ein Motorrad war nicht vor ihnen sicher.

Am frühen Sonntagmorgen (10.07.2022) zog eine Gruppe Jugendlicher durch die Moritzstraße in Erfurt und verursachte Schäden an dort abgestellten Fahrzeugen.

So wurden an insgesamt sechs PKW die Kennzeichentafeln abgerissen und umhergeworfen. Darüber hinaus stießen die Randalierer ein Motorrad um, was dabei laut Polizei nicht unerheblich beschädigt wurde.

Insgesamt geht die Polizei von einem Schaden in Höhe von mindestens 1000 EUR aus. Trotz sofortiger Fahdung konnten die Täter nicht geschnappt werden. Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 0361/78400 melden.

Betrunkener gerät auf Kuhweide in missliche Lage

Vermutlich der übermäßige Genuss alkoholischer Getränke führte laut Polizei Samstagnacht dazu, dass ein 35-jähriger Erfurter vom Nachhauseweg abkam und sich schließlich auf einer Kuhweide wiederfand.

In der Dunkelheit überstieg er im Erfurter Ortsteil Niedernissa erst einen Weidezaun und musste dabei feststellen, dass dieser unter Strom stand. Danach rutschte er auf einer der zahlreichen Hinterlassenschaften der Tiere aus und stürzte. Hierbei verletzte er sich laut Polizei am Knöchel und konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr aus dieser misslichen Lage befreien.

Die Beamten stellten bei dem Mann knapp 2,5 Promille sowie einen verstauchten Fuß und Verletzungen an der Hand fest.

