Jugendlicher in Erfurt mit Messer bedroht und ausgeraubt – Ausländerfeindlich beleidigt und geschlagen – Computerbetrug

Ein Jugendlicher ist am Donnerstagabend in Erfurt ausgeraubt worden. Laut Polizei war der 16-Jährige gegen 21 Uhr an einer Fußgängerampel im Erfurter Norden auf eine fünfköpfige Gruppe im Alter von 10 bis 15 Jahren getroffen. Diese versperrten ihm daraufhin den Weg und griffen ihn an. Unter Vorhalt eines Messers forderten sie Wertgegenstände, woraufhin der Teenager sein Handy und Bargeld übergab. Trotz Fahndung konnten die Unbekannten unerkannt flüchten. Der 16-Jährige erlitt durch den Angriff leichte Verletzungen. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Streit in Straßenbahn eskaliert

Ein zufälliges Aufeinandertreffen in einer Erfurter Straßenbahn endete am Donnerstagnachmittag handgreiflich. Ein 36-jähriger Mann war zunächst durch einen 51-jährigen Betrunkenen in der Tram provoziert und anschließend ausländerfeindlich beleidigt worden, wie die Polizei mitteilte. Bei dem Streit sollte es allerdings nicht bleiben. Der 51-Jährige schlug in der weiteren Folge seinem Gegenüber ins Gesicht. Dadurch erlitt der 36-Jährige leichte Verletzungen. Durch Zeugen wurden die beiden Männer voneinander getrennt. Gegen den 51-Jährigen wurde Anzeige wegen Körperverletzung erstattet.

Computerbetrüger erbeuten 5000 Euro

Am Mittwoch wurde in Erfurt ein 97 Jahre alter Mann Opfer eines Computerbetruges. Nach Polizeiangaben hatte sich ein Unbekannter auf bisher ungeklärte Weise zunächst Zugang zum Computer des Rentners verschafft und den Senior wenig später telefonisch kontaktiert. Dabei gab der Betrüger vor, dass der Computer des 97-Jährigen einen technischen Defekt habe, den er aus der Ferne beheben könne. Dafür benötige er jedoch die Daten der EC-Karte des Seniors, die dieser dann auch preisgab. So gelang es dem Betrüger, 5000 Euro vom Konto des Rentners abzubuchen.

