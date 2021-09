Jugendlicher wirft in Erfurt mit Steinen und attackiert Polizisten

Erfurt. Ein 17 Jahre alter Jugendlicher hat in Erfurt unter anderem einen Straßenbahnfahrer mit Steinen beworfen und anschließend Polizisten attackiert.

Ein 17-Jähriger zeigte sich am Donnerstagmittag an einer Straßenbahnhaltestelle in Erfurt von seiner schlechten Seite. Laut Polizei verschüttete er zunächst in der Bahn ein mitgebrachtes Bier und trug zudem keinen Mundschutz, sodass ihn der Fahrer an der Haltestelle Am Urbicher Kreuz aus der Bahn verwies.

Der 17-Jährige wartete daraufhin an der Haltestelle bis der Straßenbahnfahrer Feierabend hatte. Als dieser zu seinem Auto lief soll der Jugendliche mehrere Schottersteine nach dem Mann geworfen haben. Dabei traf zwei Autos und beschädigte diese.

Gegen die Maßnahmen der hinzugerufenen Polizei leistete der Steinewerfer heftigen Widerstand, indem er sich mit Kopfstößen zu wehren versuchte und seine Gegenüber bespuckte. Der 17-Jährige wurde vorläufig festgenommen und in einer Gewahrsamszelle untergebracht. Aufgrund seines Zustandes wurde er anschließend in ein Krankenhaus zwangseingewiesen.