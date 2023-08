Jungarchitekten aus Erfurt ausgezeichnet

Erfurt. An der Fachhochschule wurden die besten Arbeiten der angehenden Architekten begutachtet und gewürdigt. Was die Siegergruppe mit einem alten Schloss vorhat.

Die Fachrichtung Architektur der Fakultät für Architektur und Stadtplanung der Fachhochschule Erfurt hat zusammen mit ihrem 2021 gegründeten Verein „arclab Alumni und Freunden des Studiengangs Architektur der FH Erfurt e.V.“ in diesem Sommersemester das zweite Mal den Preis „Prix de Schlü“ ausgelobt.

Schlossumbau-Ideen erringen den ersten Platz

Der erste Preis ging an Lukas Flierl, Linus Krug, Jannnik Odörfer und Max Pfaffelhuber, die sich in ihrer Bachelorarbeit mit der „Revitalisierung Schlossareal Ebelsbach“ befasst haben. Die Arbeit zeichnet sich durch die selbstgestellte Aufgabe, einem kleinen Schloss in der fränkischen Provinz eine neue Nutzung zu geben, aus. Auch die Tatsache, dass die Gruppe den Verein „Provinz:Potential e.V.“ gegründet hat, um die auf dem Papier vollzogene Planung von Ateliers, Gemeinschaftswohnungen und Bibliothek in der Praxis umsetzen zu können, war laut FH für die Jury ausschlaggebend.

Unesco-Welterbe wurde zur Masterarbeit

Robin Borschs „Welterbezentrum Jüdisches Leben in Erfurt“, das der Studierende in seiner Masterarbeit bearbeitet hat, bekam den zweiten Platz. Hier wurde die Bewältigung verschiedener Faktoren gewürdigt, die den von Borsch konzipierten Bau trotz seines knapp bemessenen Grundrisses zu einer großen Ausstellungsfläche gestalten.

Schwebendes Atelier ergänzt Raststätte

Der dritte Preis ging an Mia Salveter, die in ihrer Bachelorarbeit eine Ergänzung der bekannten Raststätte an der Avus entworfen hat, die mit einem schwebenden Atelierriegel zur Autobahn und einem in den Hang geschobenen Ausstellungsgebäude ergänzt wird und eine neue Nutzung erhält.

Mit dem Preis möchte der Studiengang Architektur besonders engagierte Studierende auszeichnen. Der Förderverein arclab stellte dafür in diesem Jahr ein Preisgeld von 1250 Euro. zur Verfügung.