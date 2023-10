Junge Ladendiebinnen treten nach Verkäufer – Betrüger haben erneut Erfolg mit WhatsApp-Masche

Die Meldungen der Polizei für Erfurt.

Am Montagabend ist in Erfurt ein Mitarbeiter eines Geschäftes angegriffen worden. Der 36-Jährige hatte in der Bahnhofstraße beobachtet, wie eine Jugendliche in Begleitung von weiteren Mädchen E-Zigaretten aus dem Regal gestohlen hatte.

Als die Jugendlichen den Laden verließen, nahm der Mitarbeiter die Verfolgung auf. Ihm gelang es die Gruppe zu stellen. Diese setzen sich mit Tritten zur Wehr, verfehlten glücklicherweise aber ihr Ziel. Die Mädchen ließen daraufhin die Beute fallen und flüchteten.

Die Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die das Geschehen beobachtet haben. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Süd unter Telefon 0361/7443-0 entgegen.

1300 Euro an Berüger gezahlt

Eine 70-jährige Erfurterin wurde am Sonntag um 1300 Euro gebracht. Betrüger hatten bei ihr die WhatsApp-Masche angewandt. Zunächst hatten sich die Unbekannten per SMS mit einer fremden Nummer gemeldet und gaben sich als Sohn aus. Nachdem die Frau die neue Nummer im Telefonbuch ihres Handys abgespeichert hatte, erfolgte die weitere Konversation über den Nachrichtendienst WhatsApp.

Hier bat der vermeintliche Sohn um eine Überweisung. Da die Seniorin keinen Verdacht schöpfte, kam sie der Bitte nach. Erst später flog der Schwindel auf und die Frau erstattete gestern bei der Polizei Anzeige.

Gefährliches Überholmanöver

Mit einem Überholmanöver gefährdete gestern Nachmittag ein Autofahrer auf der B4 andere Verkehrsteilnehmer. Der 26-jährige Mann hatte laut Polizei zwischen Gebesee und Andisleben mit seinem Transporter einen Lkw überholt. Dabei übersah er den Gegenverkehr. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, musste ihm ein Mercedes-Fahrer ausweichen und stieß gegen eine Leitplanke. Zwar entstand an dem Wagen ein Sachschaden von etwa 2500 Euro, verletzt wurde aber glücklicherweise niemand. Der 26-jährige Transporter-Fahrer muss sich nun strafrechtlich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Diebe steigen über Dachluke in Wohnmobil ein

Ein 48-jähriger Erfurter erstattete am Montag bei der Polizei Anzeige. Am frühen Abend hatte er feststellen müssen, dass Unbekannte in sein Wohnmobil eingebrochen waren. Die Täter waren über die Dachluke gewaltsam in seinen Fiat eingestiegen und hatten einen Kaffeevollautomaten, Getränke und eine Uhr im Wert von mehreren hundert Euro gestohlen. An dem Fahrzeug entstand dabei ein Sachschaden in Höhe von knapp 400 Euro. Das Wohnmobil stand bereits seit den 23.09.2023 auf einem Parkplatz in der Warschauer Straße in Erfurt. Daher ist unbekannt, wann die Diebe genau zugeschlagen haben.

Dieb nutzt Herbstferien aus

Aufgrund der Herbstferien sind viele Schulen gegenwärtig wie leergefegt. Ein Dieb machte sich laut Polizei diesen Umstand offenbar zu nutze. Im Laufe der ersten Ferienwoche begab sich die unbekannte Person auf das Gelände eines Gymnasiums in der Erfurter Altstadt. Dort brach er einen geparkten Kofferanhänger auf. Anschließend stahl der Dieb einen Rasentraktor und eine Motorsense im Wert von 2500 Euro. Noch gibt es keine Hinweise wer für den Diebstahl verantwortlich ist.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.