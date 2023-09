Junge überfallen - Einbrecher unterwegs - Jugendliche wollen gefälschte Rezepte einlösen

Erfurt. Zwei Jugendliche haben einen Jungen am Wiesenhügel überfallen und ausgeraubt. Das sind die weiteren Meldungen der Polizei aus Erfurt.

Zwei Jugendliche haben am Donnerstag einen Jungen überfallen und ausgeraubt. Wie die Polizei mitteilt, wurden sie dabei von mehreren Personen beobachtet.

Gegen 13.20 Uhr schlugen die Jugendlichen in der Stielerstraße / Am Sibichen beim Friedhof auf einen Jungen ein und raubten ihn offenbar aus.

Dabei rief der Teenager um Hilfe und forderte sein Geld zurück. Bei Eintreffen der Polizei waren die Täter sowie der Geschädigte bereits verschwunden. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang den geschädigten Jugendlichen beziehungsweise Zeugen, die Angaben zu ihm oder den Tätern machen können. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Süd (0361/7443-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 0241801 entgegen.

Einbrecher stehlen Dokumente und Geld

Am Donnerstagmorgen wartete auf einen 49-jährigen Mann aus Gispersleben eine böse Überraschung. Als er nach Hause kam, musste er feststellen, dass seine Wohnungstür offenstand. Über Nacht hatten nach Angaben der Polizei Einbrecher mit Gewalt die Tür aufgehebelt und die Wohnung durchsucht.

Die Täter stahlen mehrere Personaldokumente, EC-Karten und Bargeld. Polizisten sicherten am Tatort Spuren und leiteten die weiteren Ermittlungen ein.

Jugendliche wollen gefälschte Rezepte einlösen

In dieser Woche versuchten Jugendliche, gefälschte Rezepte bei zwei Apotheken in Erfurt einzulösen. Wie die Polizei am Freitag mitteilt, schöpften die Mitarbeiter der Apotheken allerdings Verdacht und verständigten die Polizei.

Am Dienstag und Donnerstag kamen an den betreffenden Tatorten zivile Polizeibeamte zum Einsatz. Bei der Abholung der verschreibungspflichtigen Betäubungsmittel wurden ein 13-jähriges Mädchen sowie zwei Jungen im Alter von 15 und 18 Jahren festgestellt. Gegen sie wird nun wegen Rezeptfälschung und Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz ermittelt.

Polizei sucht mit Foto nach Einbrecher

Die Erfurter Polizei fahndet öffentlich nach einem Mann. Ein Foto des Mannes hat die Polizei hier veröffentlicht. Er steht nach Angaben der Polizei in Verdacht, zwischen dem 18. und 25. März 2023 in Erfurt in der Kleingartenanlage "Am Tannenwäldchen" in ein Gartenhaus eingebrochen und Werkzeug im Wert von mehreren hundert Euro gestohlen zu haben.

Wer kann Hinweise zu dem Unbekannten geben? Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Süd (0361/7443-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 0079285 entgegen.

Unbekannte stehlen Audi

Der Audi eines 34-jährigen Mannes ist Donnerstagabend in der Erfurter Gorkistraße gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann in einem Restaurant essen. Als er nach ungefähr zweieinhalb Stunden wieder kam, war sein sieben Jahre alter blauer Audi RS3 weg. Er hatte das Auto erst vor wenigen Monaten gekauft.

Diebe hatten den Audi im Wert von 48.000 Euro gestohlen. Fahndungsmaßnahmen der Polizei nach dem Auto blieben bisher ohne Erfolg.

Rabiater Dieb wehrt sich gegen Festnahme

Ein 32-jähriger Mann stahl Donnerstagnachmittag in einem Fachmarkt im Erfurter Norden eine Musikbox. Ein Ladendetektiv hatte das Treiben des Mannes beobachtet, folgte ihm nach draußen und verständigte die Polizei.

Der ungehaltene 32-Jährige stand nicht nur unter Alkohol- sondern auch unter Drogeneinfluss. Aufgrund seines psychischen Zustandes sollte er zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden.

Der Mann wehrte sich nach Angaben der Polizei dagegen und versuchte, einen Polizisten zu schlagen. Mit seinem Handeln entkam er weder einer Behandlung im Krankenhaus noch mehreren Strafanzeigen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

