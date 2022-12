Jury kürt beste Motive des Fotowettbewerbs des Erfurter Naturkundemuseums

Erfurt. Das Erfurter Naturkundemuseum richtet jedes Jahr einen Fotowettbewerb für Naturfotografen aus.

Jedes Jahr regt das Naturkundemuseum mit einem neuen Thema Hobbyfotografen an, sich auf Motivsuche zu begeben und an einem Natur-Fotowettbewerb teilzunehmen. Das Motto dieses Jahres lautete „Ein Wintermärchen“. Verschneite Landschaften, mit Reif überzogene Pflanzen, Tiere im Schnee, vereiste Gewässer, die Natur zauberte in der kalten Jahreszeit zahlreiche malerische Motive, die eingefangen und beim Wettbewerb eingereicht wurden. Am Mittwoch kürte die Jury die zehn besten Fotos. Aber auch jeder Besucher erhält die Chance, seinen Favoriten zu wählen umso den Publikumspreis zu vergeben. Die Fotos werden ab Freitag bis 15. Januar ausgestellt.