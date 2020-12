Kabarettistische Schmankerl zum Jahreswechsel

Im Juli haben sie im Kabarett Die Arche noch auf einen raschen Spielbeginn gehofft: Harald Richter, Wolfgang Nagel und Johannes Stappel haben damals die Mindest-Abstände ausgemessen. Im Frühjahr wird Beatrice Thron ihr erstes Solo-Programm präsentieren. Unter dem Titel „Games of Thron - Eine Frau im MittelAlter“ wird es am 6. März 2021 seine verschobene Premiere erleben – wenn die Pandemie es zulässt.

Das Erfurter Kabarett „Die Arche“ befindet sich coronabedingt in der Zwangspause. Doch auch im Lockdown haben die Akteure für Unterhaltung gesorgt mit einem Adventskalender und Beiträgen von Kabarettisten und Musikern. Sowieso wird die neue Saison vorbereitet: Im Frühjahr wird Beatrice Thron ihr erstes Solo-Programm präsentieren. Unter dem Titel „Games of Thron - Eine Frau im MittelAlter“ wird es am 6. März 2021 seine verschobene Premiere erleben – wenn die Pandemie es zulässt.

Zum Inhalt: Eine Frau, bis zur Mitte des Lebens gekommen. Und was nun? … Viel ist zu tun, aber für was, welchen Weg sich entscheiden? Ein Einstieg in die Politik, das angeschlagene Bildungssystem aufmischen, oder sich lieber privaten Baustellen wie fröhlichfaltenfreiem Altern, Männerpflege und aufregendem Nachtleben widmen?



Ein weiteres Programm ist in der Planungs-Pipeline: Passend zum Buga-Jahr 2021 erwartet die Arche-Besucher im Mai das Programmstück „Die Blumen des Bösen“. Premiere laut Kabarett-Kalender dafür soll der 8. Mai 2021 sein. „Blumen sind das Lächeln der Natur. Es geht auch ohne sie, aber nicht so gut“, wusste schon Max Reger. „Die Blumen sollen ebenfalls zum Lachen animieren, auch wenn die gegenwärtige Zeit nicht selten eher zum Weinen ist. Aber man kann ja auch vor Lachen weinen“, heißt es in der Ankündigung der Arche.



Für den Jahreswechsel wünschen die Kabarettisten einen guten Start in ein besseres Jahr 2021. Und: „Behalten Sie bitte Ihr Lächeln“, lautet die Forderung verbunden mit der Empfehlung, auch bis zum Jahreswechsel die Internetseite www.kabarett-diearche.de zu besuchen, um dort kleine kabarettistische Schmankerl zum Jahreswechsel zu entdecken.