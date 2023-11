Kabelbinder und Äpfel: So verrückt gestalten Erfurter Floristen ihren Weihnachtsschmuck

Erfurt. Die Schau „Florales zur Weihnachtszeit“ ist der Vorbote des Weihnachtsmarktes auf dem Domplatz. Was es dort zu entdecken gibt.

Vor dem Weihnachtsmarkt auf dem Domplatz öffnet – noch in aller Ruhe – stets die Schau „Florales zur Weihnachtszeit“ im Felsenkeller unter dem Domhügel. Unter dem Motto „Weihnachten gestern und heute“ setzt sie in diesem Jahr auf Gegensätze.

In den Nischen des Kellers sind Gegensätze inszeniert

Am gravierendsten fällt dies beim Weihnachtsbaum auf, der einmal aus dünnen Halmen und Kabelbindern zusammengehalten und in der Nische gegenüber ganz traditionell zu sehen ist. Cornelia Squara, Floristikmeisterin des Egaparks, kuratiert die Ausstellung schon traditionell und verweist bei der Eröffnung am Montagabend gern auf die Besonderheiten. Eben auf den avantgardistischen Baum mit Plastik von ihrem Kollegen Markus Lehmann.

Egapark hofft auf viele Besucher seiner Extra-Ausstellung

Ansonsten gibt es natürlich alles zu sehen, was zu Weihnachten gehört: Engel, Adventskränze, Glaskugeln und natürlich auch ein kleiner Weihnachtsmann.

Kathrin Weiß, Chefin des veranstaltenden Egaparks, hofft wieder auf viele Besucher wie in Vor-Corona-Zeiten. So kamen seinerzeit jährlich bis zu 25.000 Besucher, um die stilvollen Kreationen zu sehen.