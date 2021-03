Kampf um die Spitze der Erfurter SPD

Cornelia Klisch will Andreas Bausewein herausfordern und Kreisvorsitzende der SPD werden.

Die Landtagsabgeordnete Cornelia Klisch und der Oberbürgermeister Andreas Bausewein wollen die Erfurter SPD in die Zukunft führen. Der aktuelle Kreischef Raik-Steffen Ulrich tritt auf dem für den 17. April geplanten Kreisparteitag nicht erneut an. Das haben Vertreter der drei Sozialdemokraten an einem aus SPD-Sicht hektischen Dienstag bestätigt.