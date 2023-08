Erfurt. Ob Heizungsgesetz, Ukraine-Krieg, Migration oder Fachkräftemangel: diskutiert werden sollen alle Themen, die die Thüringer bewegen.

Auf seiner Reise durch Deutschland kommt Olaf Scholz heute nach Erfurt und lädt am Abend ab 18.30 Uhr zum Kanzlergespräch ein. Ob Heizungsgesetz, Ukraine-Krieg, Migration oder Fachkräftemangel: diskutiert werden soll, was die Teilnehmer bewegt. Dazu kommt der Bundeskanzler mit 200 Menschen aus Thüringen auf der Parkbühne im Egapark in Erfurt zusammen. Die Bürgerdialoge führen den Kanzler in alle 16 Bundesländer. Thüringen ist die neunte Station in dieser Reihe.