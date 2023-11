Karneval in Alach: Neuer Präsident erwartet mit Spannung die traditionelle Wette

Erfurt. In Alach wird am Samstag, 11. November, mit dem Sturm auf die Ortschaftsverwaltung traditionell die fünfte Jahreszeit eingeleitet.

Auch in Alach wird am Wochenende die neue Karnevalssessioneingeleitet. Dazu wird zunächst am Samstag, 11. November, um 11.11 Uhr traditionell die Ortschaftsverwaltung gestürmt, um dort anschließend die Fahne des Karneval Club Alach (KCA) zu hissen. Den Schlüssel für die Behörde bekommen die Narren allerdings erst bei der Eröffnungssitzung am Nachmittag um 15.11 Uhr. Denn wie auch die Jahre davor verbindet Ortsteilbürgermeister Rainer Blasse die Schlüsselübergabe mit einer Aufgabe, welche die Karnevalisten bis zum Rosenmontag erledigen müssen.

Die Spannung in Alach ist natürlich groß, was die Aufgabe für die 36. Session sein wird. Aus einen der drei vom Ortsteilbürgermeister vorbereiteten Briefumschläge darf dann der neue Präsident des KCA Dirk Blasse die Aufgabe ziehen.

Nach der Übergabe erwartet karnevalsbegeisterte Gäste in der Schenke ein mehrstündiges Programm mit Tanz, Musik und Bütt. Natürlich treten auch die bei den Meisterschaften sehr erfolgreichen Tanzmariechen und Garden des KCA auf. Zudem zeigen der Karneval Club Braugold, der Karneval Klub Helau und die Erfurter Carneval Vereinigung ihre Tänze, auch die KKH-Trommler treten auf.

Restkarten für die Eröffnungssitzung gibt es an der Tageskasse ab 14 Uhr im Gasthaus Zur Schenke.