Karola Stange fordert 50 Prozent Frauen im Erfurter Stadtrat

Karola Stange (Linke) fordert eine Frauenquote von 50 Prozent in der Führungsebene der Stadtwerke und im

Erfurt. Im Rathaus wurde über eine Frauenquote im SWE-Vorstand und in den Fraktionen diskutiert. Karola Stange fordert 50 Prozent und wird dafür belächelt.

Die im jüngsten Stadtrat bestätigte Frauenquote in der Führungsebene bei den Erfurter Stadtwerken hat im Rathaus zu Diskussionen geführt. Grundlage war die Vorlage, dass die SWE bis 2027 bei der Quote von 33 Prozent Frauenanteil in den Aufsichtsräten festhält, um die Gleichberechtigung von Männern und Frauen zu gewährleisten.

Ehrliche Forderung solle das Hälfte-Hälfte-Modell anstreben

Obwohl keine Diskussion zu diesem Thema angesetzt war, ergriff Karola Stange (Linke) das Wort und kritisierte den Beschluss aufs schärfste. „Wenn man es wirklich ernst meint, kann man dem nicht zustimmen“, wie die Fraktionsvorsitzende zu bedenken gibt. „Geht es wirklich um ehrliche Gleichberechtigung, sollten 50 Prozent Frauenquote das Ziel sein, das festzuschreiben ist“, so Stange. Während dieser Einwand gegen den Beschluss von den Mitgliedern des Stadtrats recht neutral aufgenommen wurde, sorgte die darauffolgende Forderung Stanges vor allem bei den im Saal vertretenden Männern für Raunen und Lächeln: „Wenn man es wirklich ehrlich meint, dann sollte man in Anbetracht dessen, dass 2024 ein neuer Stadtrat gewählt wird, auch hier eine 50 Prozent-Quote für Frauen ansetzen“, so ihr Gedanke.

Wähler entscheiden, keine Quoten

Der CDU-Stadtrat Thomas Pfistner gab als Antwort zu bedenken, dass der Wähler entscheidet, wer den Stadtrat besetzt. Der Einwand Stanges, dass das nicht ausschließe, sich innerhalb der Fraktionen zu bemühen, mehr der in den Parteien vorhandenen Frauen eine Chance zu geben und diese aufzustellen, zog gemischt geartete Gesichtsausdrücke der Stadträte nach sich.

Auch Astrid Rothe-Beinlich (Grüne), die sieben Jahre lang frauenpolitische Sprecherin im Bundesvorstand war, meldete sich zu Wort: „Hier wird ein wenig Wasser in den Wein gleichstellungspolitischer Vorhaben gegossen. Ich bin selbst im SWE-Vorstand und das über viele Jahre als eine der ganz wenigen Frauen. Ich wünsche mir auch, dass es mehr als 33 Prozent Frauenanteil werden. Allerdings entscheiden, die Fraktionen, der den Aufsichtsrat vertritt. Für dieses Vorhaben sind aber nicht die Arbeitnehmervertreter zuständig“.

Deutlich weniger Frauen als Männer im Stadtrat vertreten

Im Stadtrat sind aktuell 17 von 49 Mitgliedern weiblich. Interessantweise würden nach momentaner Besetzung die Mehrwertstadt und die Grünen die fiktiven 50 Prozent Frauenquote einhalten. Bei der Linken sind die Frauen mit sechs von acht sogar in der Überzahl. Bei der CDU sind es zwei von zehn, bei der SPD zwei von neun und bei der AfD eine von sieben.