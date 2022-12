Karussells werden in der Erfurter Innenstadt zur Hauptattraktion

Auf den Weihnachtsmärkten schauen besonders viele Menschen auf die Karussells. Auch auf dem Anger dreht es sich stetig.

Es ist die Zeit, in der die sprichwörtlich leuchtenden Kinderaugen Wirklichkeit werden. Schon tagsüber zählen Karussells zu den beliebtesten Dingen der Weihnachtsmärkte. Hier sammeln sich Kinder, die auf eine Mitfahrt auf Pferd oder Feuerwehrauto warten und die erwachsenen Aufpasser, die stolz die kreiselnden Momente des Nachwuchses mit dem Handy festhalten. Obwohl ich keines von beiden bin, habe ich mich trotzdem letztens eine Weile an das Karussell auf dem Anger gestellt und zugeschaut. Im Gegensatz zu früher kam mir die Fahrt sehr lang vor, was man aber auch auf die dudelnde „Last Christmas“-Musik schieben kann. Aber bei einer Sache waren wir uns alle einig: Abends sieht es durch die Lichter nochmal schöner aus.