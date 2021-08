Kater fünf Mal beschossen - Nächtliche Tierquälerei in Erfurt

Erfurt. In Erfurt hat ein bisher Unbekannter fünf Mal auf einen Kater geschossen. Ob das Tier überlebt, ist ungewiss.

Eine grausame Entdeckung machte am Samstagmorgen eine 43-jährige Katzenbesitzerin auf ihrem Balkon in der Auenstraße in Erfurt. Wie die Polizei am Sonntag informierte, fand die Frau ihren rotbraunen Kater, der sich nachts als "Freigänger" im Stadtgebiet aufhalten darf, sichtlich geschwächt mit einem blutunterlaufenen Auge vor.

Nach der Untersuchung und einer Röntgenaufnahme durch einen Tierarzt folgte die schockierende Diagnose: Insgesamt fünf Projektile (Diabolos) einer Luftdruckwaffe wurden im Körper des Katers gefunden. Ob er sich davon erholt, sei ungewiss.

Aufgrund des eindeutigen Verletzungsbildes wurden Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und das Waffengesetz aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Erfurter Polizei zu melden.

