Erfurt. Einen riesigen Schrecken bekam ein junges Paar in Erfurt durch einen nächtlichen Einbrecher. Der hatte die Rechnung ohne die wachsame Katze gemacht.

Eine Katze hat in der Nacht zum Dienstag ein junges Paar auf einen Einbrecher in ihrer Wohnung aufmerksam gemacht. Durch das Murren des Tiers sei der Mann geweckt worden und habe festgestellt, dass ein Einbrecher mit einem Handy den Flur der Wohnung in Erfurt ausleuchtete, teilte die Polizei mit.

Als der Dieb mitbekam, dass er aufgeflogen war, flüchtete er unerkannt. Wie er in die Wohnung gelangen konnte, blieb zunächst unklar.

