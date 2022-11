Kein Anschluss mehr

In Deutschland wurden gestern die letzten 12.000 Münzfernsprecher abgeklemmt. Ein Nachruf von Michael Keller

Haben Sie es gemerkt? Wahrscheinlich nicht. Weil auch Sie ein Handy besitzen. Das hat den Telefonhäuschen den Garaus gemacht. Gestern wurden die letzten 12.000, in denen man noch mit Münzen plappern konnte, abgeschaltet. Im Januar sind dann die letzten mit Kartenzahlung dran. In Hitchcocks Klassiker „Die Vögel“ rettet sich der Hauptdarsteller vor den durchgedrehten Viechern in so eine Telefonzelle. Und als Kinder haben wir natürlich geschoben und gequetscht, um herauszufinden, wie viele „Wänster“ da reinpassen. Gestunken haben sie auch oft, weil manch denkbefreiter Zeitgenosse die Vorstellung, dort reinzupinkeln, sexy fand. Aber nun sind sie bald weg. Und es kommt tatsächlich so etwas wie ein kleines Wehmütchen auf. Auch wenn man sie ewig nicht mehr genutzt hat. Wer es aber gar nicht ohne die grau-magentafarbenen Kästen aushält - die gelben wurden schon vor Jahren verramscht - kann auf ebay versuchen, einen - korrekt: Münzfernsprecher - zu ersteigern und die Zeit vielleicht im Garten etwas anzuhalten. Ohne Anschluss freilich. Aber vielleicht als umgebaute Dusche.