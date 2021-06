Keine Neuinfektionen mit Corona in Erfurt

Erfurt Sogar unter dem Bundeswert liegt die 7-Tage-Inzidenz in Erfurt. Neuinfektionen mit dem Coronavirus wurden am Montagmorgen nicht gemeldet.

Für Erfurt meldet das städtische Gesundheitsamt in Erfurt am Montagmorgen keine Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 4,2. Es gibt in Erfurt aktuell 36 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus.

Seit Pandemiebeginn wurden insgesamt 8618 Personen positiv getestet.

Die Zahl der als genesen geltenden Menschen liegt bei 8310. Unverändert ist die Zahl der Todesfälle: 272 Personen sind verstorben.